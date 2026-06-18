Один из самых дешевых смартфонов Samsung удивил эксперта: на что он способен (фото)

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A27 5G имеет удивительно много общего с Galaxy A37 и Galaxy A57, которые относятся к устройствам среднего класса.

Хотя Samsung Galaxy A27 ещё не вышел, в сеть уже просочились его ключевые характеристики. Судя по обнародованным данным, Galaxy A27 может быть таким же хорошим, как и Galaxy A57, несмотря на гораздо более низкую цену. На это обратил внимание эксперт портала Android Police Том Бедфорд.

Дисплей

Дисплей Galaxy A57 Фото: androidpolice.com

Samsung Galaxy A57 может похвастаться 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED+ с разрешением 1080 x 2340 и частотой обновления 120 Гц, которому нет равных в сегменте среднего класса.

Важно

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В свою очередь, Samsung Galaxy A27 будет оснащён практически идентичным 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 1080 x 2340 и частотой обновления 120 Гц. Единственным отличием, по-видимому, является приставка "+".

Відео дня

Бедфорд отметил, что ему приходилось тестировать стандартный Super AMOLED в Galaxy A37. Он был менее ярким, чем Super AMOLED+ в Galaxy A57, однако разница не слишком существенная. Таким образом, по сути Galaxy A27 получит полноценный дисплей среднего класса.

Дизайн

Цвета Galaxy A27 Фото: Samsung

Источники указывают на то, что визуально Galaxy A27 будет очень похож на Galaxy A57. На опубликованных рендерах можно увидеть такой же тонкий корпус, идентичное расположение камер и плоскую рамку.

Ожидается, что Galaxy A27 будет доступен в четырёх цветах: тёмно-синем, розовом, мятно-зелёном и чёрном. По мнению автора, эта палитра более интересная, чем у Galaxy A57.

Аккумулятор

Galaxy A57 Фото: androidpolice.com

Сообщается, что Galaxy A27 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, как и Galaxy A57, Galaxy A37 и даже Galaxy S26 Ultra. Однако стоит учитывать, что более дешевые телефоны часто дольше держат заряд, поскольку имеют менее мощные процессоры и дисплеи с меньшей яркостью. По этой причине эксперт предполагает, что Galaxy A27 сможет проработать без подзарядки дольше, чем Galaxy A57.

Цена

Стартовая цена Galaxy A27 в Европе, вероятно, составит около 349 евро за версию с 128 ГБ и около 439 евро за версию с 256 ГБ. Для сравнения: Galaxy A57 с 128 ГБ памяти стоит не менее 539 евро.

Напомним, что компания Oppo представила смартфон среднего ценового сегмента Reno 15A, который отличается емким аккумулятором и неплохой камерой.

Фокус также сообщал, что Nothing Phone (3a) превосходит будущий Samsung Galaxy A27 по одному из важных параметров.