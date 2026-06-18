Один из самых дешевых смартфонов Samsung удивил эксперта: на что он способен (фото)
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A27 5G имеет удивительно много общего с Galaxy A37 и Galaxy A57, которые относятся к устройствам среднего класса.
Хотя Samsung Galaxy A27 ещё не вышел, в сеть уже просочились его ключевые характеристики. Судя по обнародованным данным, Galaxy A27 может быть таким же хорошим, как и Galaxy A57, несмотря на гораздо более низкую цену. На это обратил внимание эксперт портала Android Police Том Бедфорд.
Дисплей
Samsung Galaxy A57 может похвастаться 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED+ с разрешением 1080 x 2340 и частотой обновления 120 Гц, которому нет равных в сегменте среднего класса.Важно
В свою очередь, Samsung Galaxy A27 будет оснащён практически идентичным 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 1080 x 2340 и частотой обновления 120 Гц. Единственным отличием, по-видимому, является приставка "+".
Бедфорд отметил, что ему приходилось тестировать стандартный Super AMOLED в Galaxy A37. Он был менее ярким, чем Super AMOLED+ в Galaxy A57, однако разница не слишком существенная. Таким образом, по сути Galaxy A27 получит полноценный дисплей среднего класса.
Дизайн
Источники указывают на то, что визуально Galaxy A27 будет очень похож на Galaxy A57. На опубликованных рендерах можно увидеть такой же тонкий корпус, идентичное расположение камер и плоскую рамку.
Ожидается, что Galaxy A27 будет доступен в четырёх цветах: тёмно-синем, розовом, мятно-зелёном и чёрном. По мнению автора, эта палитра более интересная, чем у Galaxy A57.
Аккумулятор
Сообщается, что Galaxy A27 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, как и Galaxy A57, Galaxy A37 и даже Galaxy S26 Ultra. Однако стоит учитывать, что более дешевые телефоны часто дольше держат заряд, поскольку имеют менее мощные процессоры и дисплеи с меньшей яркостью. По этой причине эксперт предполагает, что Galaxy A27 сможет проработать без подзарядки дольше, чем Galaxy A57.
Цена
Стартовая цена Galaxy A27 в Европе, вероятно, составит около 349 евро за версию с 128 ГБ и около 439 евро за версию с 256 ГБ. Для сравнения: Galaxy A57 с 128 ГБ памяти стоит не менее 539 евро.
Напомним, что компания Oppo представила смартфон среднего ценового сегмента Reno 15A, который отличается емким аккумулятором и неплохой камерой.
Фокус также сообщал, что Nothing Phone (3a) превосходит будущий Samsung Galaxy A27 по одному из важных параметров.