Лучшие бюджетные смартфоны 2026 года: какие модели порадовали в ходе тестов (фото)

Хотя в 2026 году цены на смартфоны значительно выросли, на рынке по-прежнему можно найти более доступные модели с хорошими характеристиками.

Среди топовых смартфонов среднего ценового диапазона эксперты выделяют Google Pixel 10a, iPhone 17e, Nothing Phone 4a Pro и Samsung Galaxy A57. Эти модели показали лучшие результаты в ходе тестирования, проведённого порталом Tom's Guide

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Google Pixel 10a имеет много общего со своим предшественником Pixel 9a, зато компании удалось сохранить стартовую цену своего "бюджетника" на прежнем уровне. Несмотря на отсутствие существенных обновлений, Pixel 10a остается самым универсальным телефоном, который можно приобрести по цене около 20 000 грн.

Как и все смартфоны Google, новый Pixel 10a ориентирован на функции искусственного интеллекта. Чипсет Tensor G4 обеспечивает поддержку Gemini Live, Circle to Search и всех генеративных ИИ-инструментов в Google Фото, таких как Ask Photos. Среди новых ИИ-возможностей смартфона — Auto Best Take и Camera Coach.

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Отдельно стоит отметить яркий 6,3-дюймовый дисплей. Он поддерживает адаптивную частоту обновления, которая переключается между 60 и 120 Гц в зависимости от того, что происходит на экране, как это делает флагман Pixel 10.

Характеристики Google Pixel 10a:

дисплей — 6,3-дюймовый Actua pOLED, 120 Гц;

процессор — Tensor G4;

оперативная память — 8 ГБ;

внутренняя память — 128 ГБ, 256 ГБ;

камеры — 48 МП (f/1,7) основная, 13 МП (f/2,2) сверхширокоугольная, 13 МП (f/2,2) фронтальная;

емкость аккумулятора — 5100 мАч;

скорость зарядки — 30 Вт (проводная), 10 Вт (беспроводная).

Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro Фото: gsmarena.com

Новейший смартфон среднего класса от Nothing отличается широким 6,83-дюймовым дисплеем и лучшей в своём классе яркостью до 5000 нит, что обеспечивает превосходную видимость на улице.

Nothing Phone 4a Pro также может похвастаться аккумулятором с длительным сроком службы. В ходе тестирования он проработал более 18 часов на одном заряде. Эксперты также отметили хорошую общую производительность камеры, ведь смартфон делает яркие, сбалансированные снимки в большинстве условий.

Стоит учитывать, что Nothing Phone 4a Pro уступает Pixel 10a и другим конкурентам по производительности. Однако это отличный вариант для тех, кто ищет недорогой смартфон с ярким экраном, хорошей камерой и длительным временем работы от аккумулятора.

Характеристики Nothing Phone 4a Pro:

дисплей — 6,83-дюймовый AMOLED, 144 Гц;

процессор — Snapdragon 7 Gen 4;

оперативная память — 8 ГБ;

внутренняя память — 128 ГБ;

задние камеры — 50 МП (f/1.9) основная, 8 МП (f/2.2) сверхширокоугольная, 50 МП (f/2.9) телеобъектив с 3,5-кратным увеличением фокусного расстояния, 32 МП (f/2.2) фронтальная;

емкость аккумулятора — 5080 мАч;

скорость зарядки — 50 Вт (проводная).

iPhone 17e

iPhone 17e Фото: zdnet.com

iPhone 17e стоит дороже остальных смартфонов в этом списке, однако это самая дешевая модель, выпущенная Apple в 2026 году. Он представляет собой усовершенствованную версию iPhone 16e с более мощным чипом, большим объёмом памяти и поддержкой MagSafe.

Apple использовала для iPhone 17e устойчивый к царапинам материал Ceramic Shield 2, как и в более дорогой модели iPhone 17. Среди недостатков смартфона — частота обновления дисплея 60 Гц и всего один объектив на задней панели.

Характеристики iPhone 17e;

дисплей — 6,1-дюймовый OLED, 60 Гц;

Процессор — Apple A19;

оперативная память — 8 ГБ;

память — 256 ГБ, 512 ГБ;

задняя камера — 48 МП с 2-кратным зумом в матрице (f/1.6), фронтальная камера — 12 МП (f/1.9);

емкость аккумулятора — 4005 мАч;

скорость зарядки — 20 Вт (проводная), 15 Вт (беспроводная MagSafe).

Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Смартфон Samsung Galaxy A57 лучше всего подойдет тем, кто ценит надежность выше производительности. Он отличается широким 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем, материалами флагманского класса и длительным временем автономной работы. Samsung обещает 6 лет обновлений ПО и патчей безопасности для данной модели.

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Galaxy A57 оснащён тремя объективами, которые обеспечивают достаточно хорошее качество фотографий для своего сегмента. Смартфон также поддерживает новейшие функции Galaxy AI, включая такие инструменты, как перевод в режиме реального времени и редактирование фотографий с помощью ИИ.

Несмотря на ряд преимуществ, Galaxy A57 уступает конкурентам по скорости зарядки, производительности и яркости дисплея. Кроме того, Galaxy A57 практически не изменился по сравнению с прошлогодней моделью Galaxy A56, но при этом подорожал.

Характеристики Samsung Galaxy A57:

дисплей — 6,7-дюймовый AMOLED, 120 Гц;

процессор — Exynos 1680;

оперативная память — 8 ГБ;

внутренняя память — 128 ГБ;

камеры — основная 50 МП, сверхширокоугольная 12 МП, макрообъектив 5 МП, фронтальная 12 МП;

емкость аккумулятора — 5000 мАч;

скорость зарядки — 45 Вт (проводная).

Напомним, ранее обозреватель гаджетов сравнил среднебюджетный Galaxy A57 с будущим более дешевым смартфоном Galaxy A27.

Фокус также сообщал, что эксперты сравнили смартфоны среднего класса Xiaomi Redmi Turbo 5 и OnePlus Nord 6.