У якого Android-смартфона краща камера: експерт порівняв флагмани Samsung та Oppo (фото)

Oppo Find X9 Ultra зараз вважається найкращим камерофоном, проте флагман Samsung Galaxy S26 Ultra показав себе краще в окремих аспектах.

Можливості камер Samsung Galaxy S26 Ultra та Oppo Find X9 Ultra випробував оглядач техніки Прахар Ханна. Результатами він поділився у статті для TechRadar.

Характеристики камер Oppo Find X9 Ultra та Samsung Galaxy S26 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Samsung Galaxy S26 Ultra має 50-мегапіксельну надширококутну камеру 13 мм f/1.9 з сенсором 1/2,5 дюйма, 200-мегапіксельну основну камеру 23 мм f/1.4 з сенсором 1/1,3 дюйма, 10-мегапіксельну телеоб'єктив 67 мм f/2.4 3x з сенсором 1/3,94 дюйма та 50-мегапіксельну телеоб'єктив 111 мм f/2.9 5x з сенсором 1/2,52 дюйма. Він охоплює фокусну відстань 13-111 мм.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: trustedreviews.com

Find X9 Ultra отримав 50-мегапіксельну надширококутну камеру 14 мм f/2 з сенсором 1/1,95 дюйма, 200-мегапіксельну основну камеру 23 мм f/1,5 з сенсором 1/1,2 дюйма, 200-мегапіксельну телеоб'єктив 70 мм f/2,2 3x з сенсором 1/1,28 дюйма та 50-мегапіксельну телеоб'єктив 230 мм f/3,5 10x з сенсором 1/2,75 дюйма. Цей смартфон охоплює фокусну відстань 14 мм-230 мм.

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Основна камера

Обидва смартфони за замовчуванням роблять фото з групуванням пікселів зі свого 200-мегапіксельного сенсора. Експерт радить використовувати режим вищої роздільної здатності, проте для тестування зберіг налаштування за замовчуванням.

Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Oppo Find X9 Ultra

Тести показали, що Galaxy S26 Ultra підвищує насиченість кольорів, додаючи яскравості, тоді як знімки Oppo виглядають природніше. Фото на Find X9 Ultra також мають приємніший ефект боке завдяки більшому сенсору.

Фото ввечері на Galaxy S26 Ultra Фото ввечері на Find X9 Ultra

При вечірньому світлі Galaxy S26 Ultra робить фото з бірюзовим відтінком, тоді як знімки на Find X9 Ultra виглядають скоріше рожевими. Ханна зауважив, за таких умов Oppo краще передає тон шкіри та зберігає більше деталей. Водночас знімок на Samsung виглядає трохи шумним.

Нічний режим Samsung Galaxy S26 Ultra Нічний режим Oppo Find X9 Ultra

У нічному режимі Galaxy S26 Ultra перевершує свого конкурента, зберігаючи насичені кольори без ефекту штучного освітлення. Проте Find X9 Ultra може показати значно кращий результат вночі, якщо перейти у режим Master Mode.

Телеоб’єктив

Експерт зізнався, що телеоб’єктив Galaxy S26 Ultra приємно здивував його під час тестування. Як виявилось, Samsung забезпечує холодніший тон, тоді Oppo надає шкірі жовтого відтінку. Хоча проблему жовтизни можна виправити за допомогою режиму Master Mode, автор очікував кращої передачі кольору за замовчуванням.

Портрет на Samsung Galaxy S26 Ultra Портрет на Oppo Find X9 Ultra

Загалом Find X9 Ultra передає більше деталей на шкірі порівняно Galaxy S26 Ultra. Однак у складних умовах освітлення, коли сонце світить прямо на обличчя, Samsung обробляє фото краще, ніж Oppo.

Портрет на Galaxy S26 Ultra Портрет на Find X9 Ultra

Що стосується макрозйомки, Find X9 Ultra виявився беззаперечним лідером. Galaxy S26 Ultra мав труднощі з тим, щоб сфокусуватися на маленькій квітці, що рухалася від найменшого подиху вітру, тоді як Oppo Find X9 Ultra сфокусувався на тому ж об'єкті одним дотиком.

Макрозйомка Oppo Find X9 Ultra

Надширококутний об'єктив

Як зазначає Ханна, надширококутний об'єктив Find X9 Ultra забезпечив більше контрастності та підкреслив блакить неба, не перебільшуючи зелене листя, як це зробив Galaxy S26 Ultra. Фото Oppo зберегло більше деталей на стовбурах дерев, однак обробка Samsung зосереджена на кращій експозиції листя.

Фото на Galaxy S26 Ultra Фото на Find X9 Ultra

Вердикт

Хоча Find X9 Ultra стабільно фіксував більше деталей порівняно з Galaxy S26 Ultra, флагман Samsung склав йому гідну конкуренцію. Ба більше, Galaxy S26 Ultra навіть кілька разів перевершив свого конкурента від Oppo.

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Тим не менш, тестування підтвердило, що Find X9 Ultra є найкращим камерофоном 2026 року. Об’єктиви цього смартфона можуть зрівнятися з компактними камерами для подорожей, а режим Master Mode є додатковою перевагою для тих, кому подобається ефект плівки.

Нагадаємо, тести показали, що Vivo X300 Ultra пропонує більше можливостей для любителів фотографії, ніж Samsung Galaxy S26 Ultra.

Фокус також повідомляв, що раніше експерт порівняв камери Android-флагманів Samsung Galaxy S26 Ultra, Google Pixel 10 Pro та Motorola Razr Fold.