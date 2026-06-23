У какого Android-смартфона камера лучше: эксперт сравнил флагманы Samsung и Oppo (фото)

Oppo Find X9 Ultra в настоящее время считается лучшим камерофоном, однако флагман Samsung Galaxy S26 Ultra продемонстрировал лучшие результаты в отдельных аспектах.

Возможности камер Samsung Galaxy S26 Ultra и Oppo Find X9 Ultra протестировал обозреватель техники Прахар Ханна. Результатами он поделился в статье для TechRadar.

Характеристики камер Oppo Find X9 Ultra и Samsung Galaxy S26 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Samsung Galaxy S26 Ultra оснащён 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой 13 мм f/1,9 с сенсором 1/2,5 дюйма, 200-мегапиксельную основную камеру 23 мм f/1,4 с сенсором 1/1,3 дюйма, 10-мегапиксельный телеобъектив 67 мм f/2,4 3x с сенсором 1/3,94 дюйма и 50-мегапиксельный телеобъектив 111 мм f/2.9 5x с сенсором 1/2,52 дюйма. Он охватывает фокусное расстояние 13–111 мм.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: trustedreviews.com

Find X9 Ultra оснащен 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой 14 мм f/2 с сенсором 1/1,95 дюйма, 200-мегапиксельную основную камеру 23 мм f/1,5 с сенсором 1/1,2 дюйма, 200-мегапиксельный телеобъктив 70 мм f/2,2 3x с сенсором 1/1,28 дюйма и 50-мегапиксельный телеобъектив 230 мм f/3,5 10x с сенсором 1/2,75 дюйма. Этот смартфон охватывает фокусное расстояние 14 мм–230 мм.

Відео дня

Основная камера

Оба смартфона по умолчанию делают снимки с группировкой пикселей на своём 200-мегапиксельном сенсоре. Эксперт рекомендует использовать режим с более высоким разрешением, однако для тестирования оставил настройки по умолчанию.

Фото на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото на Oppo Find X9 Ultra

Тесты показали, что Galaxy S26 Ultra повышает насыщенность цветов, придавая им яркость, тогда как снимки Oppo выглядят более естественно. Фотографии, сделанные на Find X9 Ultra, также отличаются более приятным эффектом боке благодаря более крупному сенсору.

Фото, сделанное вечером на Galaxy S26 Ultra Фото, сделанное вечером на Find X9 Ultra

При вечернем освещении Galaxy S26 Ultra делает снимки с бирюзовым оттенком, тогда как снимки на Find X9 Ultra выглядят скорее розовыми. Ханна отметила, что в таких условиях Oppo лучше передает оттенок кожи и сохраняет больше деталей. В то же время снимок на Samsung выглядит немного зашумленным.

Ночной режим Samsung Galaxy S26 Ultra Ночной режим Oppo Find X9 Ultra

В ночном режиме Galaxy S26 Ultra превосходит своего конкурента, сохраняя насыщенные цвета без эффекта искусственного освещения. Однако Find X9 Ultra может показать значительно лучший результат ночью, если переключиться в режим Master Mode.

Телеобъектив

Эксперт признался, что телеобъектив Galaxy S26 Ultra приятно удивил его во время тестирования. Как оказалось, Samsung обеспечивает более холодный тон, тогда как Oppo придает коже желтоватый оттенок. Хотя проблему желтизны можно исправить с помощью режима Master Mode, автор ожидал лучшей цветопередачи по умолчанию.

Портрет на Samsung Galaxy S26 Ultra Портрет на Oppo Find X9 Ultra

В целом Find X9 Ultra передает больше деталей кожи по сравнению с Galaxy S26 Ultra. Однако в сложных условиях освещения, когда солнце светит прямо в лицо, Samsung обрабатывает фотографии лучше, чем Oppo.

Портрет на Galaxy S26 Ultra Портрет на Find X9 Ultra

Что касается макросъемки, Find X9 Ultra оказался бесспорным лидером. Galaxy S26 Ultra испытывал трудности с фокусировкой на маленьком цветке, колебавшемся от малейшего дуновения ветра, тогда как Oppo Find X9 Ultra сфокусировался на том же объекте одним касанием.

Макросъемка Oppo Find X9 Ultra

Сверхширокоугольный объектив

Как отмечает Ханна, сверхширокоугольный объектив Find X9 Ultra обеспечил большую контрастность и подчеркнул голубизну неба, не переувеличивая зелень листьев, как это сделал Galaxy S26 Ultra. Фотография Oppo сохранила больше деталей на стволах деревьев, однако обработка Samsung сосредоточена на лучшей экспозиции листьев.

Фото на Galaxy S26 Ultra Фото на Find X9 Ultra

Вердикт

Хотя Find X9 Ultra стабильно фиксировал больше деталей по сравнению с Galaxy S26 Ultra, флагман Samsung составил ему достойную конкуренцию. Более того, Galaxy S26 Ultra даже несколько раз превзошёл своего конкурента от Oppo.

Важно

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Тем не менее, тестирование подтвердило, что Find X9 Ultra — лучший камерофон 2026 года. Объективы этого смартфона могут сравниться с компактными камерами для путешествий, а режим Master Mode является дополнительным преимуществом для тех, кому нравится эффект пленки.

Напомним, что тесты показали: Vivo X300 Ultra предлагает больше возможностей для любителей фотографии, чем Samsung Galaxy S26 Ultra.

Фокус также сообщал, что ранее эксперт сравнил камеры Android-флагманов Samsung Galaxy S26 Ultra, Google Pixel 10 Pro и Motorola Razr Fold.