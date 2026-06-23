OnePlus Nord 6 проти Nothing Phone (4a) Pro: який середньобюджений телефон обрати (фото)

OnePlus Nord 6 та Nothing Phone (4a) Pro відносяться до смартфонів середнього класу, однак пропонують деякі преміальні функції.

OnePlus Nord 6 зосереджений на продуктивності, тривалому часі автономної роботи та довговічності, тоді як Nothing Phone (4a) Pro вирізняється цікавим дизайном, простим ПЗ та чудовою системою камер. Детальніше ці два смартфони порівняли експерти порталу Gizmochina.

Дизайн

Nothing Phone (4a) Pro Фото: Android Central

Nothing Phone (4a) Pro отримав корпус з алюмінію авіаційного класу, захист Gorilla Glass 7i та фірмову систему Glyph, що включає 137 світлодіодів. Дизайн Phone (4a) Pro є більш самобутнім, що вигідно виділяє його серед інших смартфонів середнього класу.

OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Натомість OnePlus Nord 6 робить акцент на практичність та довговічність. Він має скляну передню частину з пластиковою рамкою та задньою панеллю. Захист IP68/IP69K, сертифікація MIL-STD-810H та посилений захист екрану рівня Мооса 8 роблять Nord 6 хорошим вибором для використання у складних умовах.

Відео дня

Дисплей

Nothing Phone (4a) Pro та OnePlus Nord 6 використовують високоякісні AMOLED-панелі з підтримкою HDR10+ та чудовою передачею кольору. OnePlus пропонує частоту оновлення 165 Гц, вище ШІМ-діммування та чіткіше відтворення зображення, тоді як перевагами дисплея Nothing є тонші рамки та пікова яскравість 5000 ніт.

Продуктивність

Дисплей Nothing Phone (4a) Pro Фото: gsmarena.com

OnePlus Nord 6 працює на флагманському процесорі Snapdragon 8s Gen 4 у поєднанні зі швидким сховищем UFS 4.1. Цей смартфон кращий для ігор, багатозадачності та вимогливих програм, а також підтримує новіші версії бездротового підключення, включаючи Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.0.

Своєю чергою Nothing Phone (4a) Pro використовує чипсет Snapdragon 7 Gen 4 та пам'ять UFS 3.1. Він добре справляється з повсякденними завданнями, проте значно поступається своєму конкуренту від OnePlus.

Акумулятор

Глобальна версія OnePlus Nord 6 має акумулятор ємністю 7500 мАг, а індійська — 9000 мАг. Обидві версії підтримують швидку заряду потужністю 80 Вт. Для порівняння, Nothing Phone (4a) Pro має акумулятор ємністю 5080 мАг у світі, батарею на 5400 мАг в Індії. Він пропонує повільнішу зарядку потужністю 50 Вт.

Камера

Дисплей OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Nothing Phone (4a) Pro загалом пропонує більш універсальну систему камер, яка включає основний 50-мегапіксельний сенсор, 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив з 3,5-кратним оптичним зумом та оптичною стабілізацією зображення, а також 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив.

Важливо

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OnePlus Nord 6 має основну камеру на 50 МП з оптичною стабілізацією зображення та надширококутний сенсор на 8 МП. Обидва смартфони оснащені 32-мегапіксельними фронтальними камерами, але Nord 6 має автофокус і підтримує запис відео у форматі 4K, що дає йому певну перевагу.

Висновки

Nothing Phone (4a) Pro та OnePlus Nord 6 Фото: Скриншот

На думку експертів, для більшості користувачів OnePlus Nord 6 буде кращим вибором. Серед його переваг — чудова продуктивність, кращий час роботи від акумулятора, швидша зарядка, довговічність та трохи нижча ціна.

Nothing Phone (4a) Pro є кращим варіантом для користувачів, для яких важливий дизайн, програмне забезпечення та камери, особливо наявність телеоб'єктива.

Ціна OnePlus Nord 6 в Україні — від 22 969 грн.

Ціна Nothing Phone (4a) Pro в Україні — від 27 299 грн.

Нагадаємо, експерти порівняли камери Android-флагманів Oppo Find X9 Ultra та Samsung Galaxy S26 Ultra.

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