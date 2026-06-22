Тонкий смартфон с функциями флагмана: на какую модель стоит обратить внимание (фото)
На некоторых мировых рынках появился смартфон Tecno Camon Slim, который может похвастаться изящным дизайном, качественным дисплеем и оптимизированной производительностью.
Компания Tecno, входящая в состав Transsion Holdings, пока не сообщила о цене и доступности Tecno Camon Slim в конкретных странах, однако технические характеристики смартфона уже известны, отмечает Gadgets 360.
Tecno Camon Slim оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (1224 × 2720 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Также в устройстве имеются два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos.
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Отличительной особенностью Camon Slim является тонкий корпус толщиной 6,39 мм и задняя панель со светодиодами для анимации. Tecno предлагает пять вариантов дизайна: Burgundy Red, Jungle Green, New Mondrian, Prism Black и Van Gogh Blue.
На задней панели расположена 50-мегапиксельная основная камера с 1/1,56-дюймовым сенсором Sony LYT-600. Блок камеры содержит 354 светодиода для световых эффектов, которые работают в качестве индикатора входящих звонков, уведомлений или состояния зарядки. Для селфи телефон получил 32-мегапиксельную фронтальную камеру.
Смартфон работает под управлением HiOS 16.2 на базе Android 16 и получит три поколения обновлений ОС. В основе Camon Slim лежит процессор MediaTek Helio G200 Ultimate в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Он оснащён 12-слойной системой охлаждения с испарительной камерой из нержавеющей стали площадью 3205 кв. мм и общей площадью охлаждения 13 828 кв. мм.
Tecno Camon Slim оснащен аккумулятором емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 60 Вт. Производитель обещает 54,04 часа в режиме разговора и до 576,24 часа в режиме ожидания на одном заряде, а также не менее пяти лет срока службы аккумулятора в целом.
Что касается других характеристик, Camon Slim поддерживает 4G, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM-радио, USB Type-C и OTG. Имеется датчик освещенности, инфракрасный пульт дистанционного управления, электронный компас, геомагнитный датчик, датчик приближения, защита от пыли и воды по стандарту IP69+ (IP68), а также сертификат прочности MIL-STD-810.
Напомним, что на выставке MWC 2026 в Барселоне компания Tecno анонсировала концептуальный смартфон Slim 2 с ультратонким корпусом и дополнительным дисплеем на задней панели.
Фокус также сообщал, что компания Tecno представила ультратонкие смартфоны Spark Slim и Pova Slim, которые рассматриваются как более доступная альтернатива iPhone 17 Air.