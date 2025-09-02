Самый тонкий Android-смартфон "уделал" iPhone 17 Air еще до выхода: что это за новинка (фото)

Компания Tecno представила ультратонкие смартфоны Spark Slim и Pova Slim. Новинки предлагают ту же фишку дизайна, что и грядущий iPhone 17 Air, но, вероятно, будут стоить в разы дешевле.

По слухам, главной особенностью нового iPhone 17 Air должна стать его толщина — всего 5,5 мм. Однако Tecno опередила Apple, представив похожие устройства с толщиной корпусов 5,93 мм и 5,95 мм — формально чуть крупнее, но зато это предложение из бюджетного класса, пишет GSMArena.

Чтобы добиться такой толщины, инженерам Tecno пришлось полностью переработать внутренние компоненты: аккумулятор, динамик, слот для SIM-карты и даже разъем USB-C, толщина которого составляет всего 0,45 мм. Испарительная камера (элемент для внутреннего охлаждения ЦП) имеет толщину 0,3 мм, а задняя крышка из легкого стекловолокна — 0,36 мм.

По главным характеристикам смартфоны тоже получились приличными. Обе модели оснащены изогнутыми AMOLED-экранами с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. В наличии также емкие аккумуляторы на 5160 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки. Spark Slim базируется на чипсете MediaTek Helio G200, а 5G-вариант Pova Slim — на платформе Dimensity 6400.

Внешний вид тыльной панели Tecno Spark Slim Фото: Tecno

Кроме того, Spark Slim выделяется светодиодной панелью Mood Light на задней крышке, которая излучает световые эффекты и анимированные уведомления. Точную цену гаджетов и дату начала продаж производитель объявит позже. Тем не менее очевидно, что по стоимости это будут аппараты максимум среднего класса, которые предложат покупателям премиальный дизайн за умеренные деньги.

