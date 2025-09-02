Найтонший Android-смартфон "зробив" iPhone 17 Air ще до виходу: що це за новинка (фото)

Компанія Tecno представила ультратонкі смартфони Spark Slim і Pova Slim. Новинки пропонують ту саму фішку дизайну, що і прийдешній iPhone 17 Air, але, ймовірно, коштуватимуть у рази дешевше.

Related video

З чуток, головною особливістю нового iPhone 17 Air має стати його товщина — всього 5,5 мм. Однак Tecno випередила Apple, представивши схожі пристрої з товщиною корпусів 5,93 мм і 5,95 мм — формально трохи більші, але зате це пропозиція з бюджетного класу, пише GSMArena.

Щоб домогтися такої товщини, інженерам Tecno довелося повністю переробити внутрішні компоненти: акумулятор, динамік, слот для SIM-картки і навіть роз'єм USB-C, товщина якого становить усього 0,45 мм. Випарна камера (елемент для внутрішнього охолодження ЦП) має товщину 0,3 мм, а задня кришка з легкого скловолокна — 0,36 мм.

За головними характеристиками смартфони теж вийшли пристойними. Обидві моделі оснащені вигнутими AMOLED-екранами з частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 4500 ніт. В наявності також ємні акумулятори на 5160 мАг з підтримкою 45-ватної зарядки. Spark Slim базується на чипсеті MediaTek Helio G200, а 5G-варіант Pova Slim — на платформі Dimensity 6400.

Зовнішній вигляд тильної панелі Tecno Spark Slim Фото: Tecno

Крім того, Spark Slim виділяється світлодіодною панеллю Mood Light на задній кришці, яка випромінює світлові ефекти і анімовані повідомлення. Точну ціну гаджетів і дату початку продажів виробник оголосить пізніше. Проте очевидно, що за вартістю це будуть апарати максимум середнього класу, які запропонують покупцям преміальний дизайн за помірні гроші.

Раніше Фокус писав, що смартфон Xiaomi 16 отримає технологію від Nokia: чим здивує новий флагман. Напередодні дебюту серії Xiaomi 16 стало відомо, що нові смартфони будуть оснащені програмним рішенням Nokia OZO Audio. Ця функція має значно поліпшити якість звуку.