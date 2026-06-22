Тонкий смартфон з функціями флагмана: на яку модель варто звернути увагу (фото)

На окремих світових ринках вийшов смартфон Tecno Camon Slim, який може похвалитися витонченим дизайном, якісним дисплеєм та оптимізованою продуктивністю.

Компанія Tecno, яка належить Transsion Holdings, ще не розкрила ціну та наявність Tecno Camon Slim у конкретних країнах, проте технічні характеристики смартфона вже відомі, зазначає Gadgets 360.

Tecno Camon Slim оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K (1224 × 2720 пікселів) та частотою оновлення 144 Гц. Також є два стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos.

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Особливістю Camon Slim є тонкий профіль завтовшки 6,39 мм та задня панель із світлодіодами для анімацій. Tecno пропонує п’ять варіантів дизайну: Burgundy Red, Jungle Green, New Mondrian, Prism Black та Van Gogh Blue.

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На задній панелі є 50-мегапіксельна основна камера з 1/1,56-дюймовим сенсором Sony LYT-600. Блок камери містить 354 світлодіоди для світлових ефектів, які працюють як індикатор вхідних дзвінків, повідомлень або стану зарядки. Для селфі телефон отримав 32-мегапіксельну фронтальну камеру.

Tecno Camon Slim Фото: Tecno

Смартфон працює під управлінням HiOS 16.2 на базі Android 16 та отримає три покоління оновлень ОС. В основі Camon Slim лежить процесор MediaTek Helio G200 Ultimate у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та до 256 ГБ сховища. Він оснащений 12-шаровою системою охолодження з випарною камерою з нержавіючої сталі площею 3205 кв. мм та загальною площею охолодження 13 828 кв. мм.

Tecno Camon Slim має акумулятор ємністю 5600 мАг з підтримкою швидкої зарядки 60 Вт. Бренд обіцяє 54,04 години в режимі розмови та до 576,24 години в режимі очікування на одному заряді, а також щонайменше п’ять років служби батареї загалом.

Tecno Camon Slim Фото: Tecno

Що стосується інших характеристик, Camon Slim підтримує 4G, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM-радіо, USB Type-C та OTG. Є датчик навколишнього освітлення, інфрачервоний пульт дистанційного керування, електронний компас, геомагнітний датчик, датчик наближення, захист від пилу та води за стандартом IP69+ (IP68), а також сертифікат міцності MIL-STD-810.

Нагадаємо, на виставці MWC 2026 у Барселоні компанія Tecno анонсувала концептуальний смартфон Slim 2 з ультратонким корпусом та додатковим дисплеєм на задній панелі.

Фокус також повідомляв, що Tecno представила ультратонкі смартфони Spark Slim і Pova Slim, які розглядаються як дешевша альтернатива iPhone 17 Air.