Ультратонкий смартфон Tecno Slim 2 вміє показувати емоції: який вигляд має незвичайна функція (відео)

На виставці MWC 2026 у Барселоні компанія Tecno анонсувала смартфон Slim 2. Це концептуальний гаджет з ультратонким корпусом, мінімальними рамками екрана і додатковим дисплеєм на задній панелі.

Інсайдер Ice Universe показав новинку в дії. Поки невідомо, чи надійшов Tecno Slim 2 у продаж і скільки він коштуватиме.

Телефон виділяється товщиною, яка становить лише 5,49 міліметра. Slim 2 зберіг загальну стилістику свого попередника, включно з характерним горизонтальним блоком камер на задній панелі.

Однак замість простого світлодіодного підсвічування, інженери Tecno інтегрували між об'єктивами камер повноцінний міні-дисплей. Цей екран здатний відображати різні анімації, зокрема імітувати "емоції", що надає пристрою оригінальності та інтерактивності.

Лицьова панель смартфона також вражає. За словами інсайдера, ширина рамок навколо основного дисплея становить рекордні 0,7 міліметра. Завдяки цьому екран візуально займає практично всю фронтальну поверхню апарата. Дисплей має заокруглені кути й акуратний виріз по центру для фронтальної камери. Роздільна здатність панелі становить 2760х1256 пікселів.

Демонстрація Tecno Slim 2 на виставці MWC 2026

Усередині вдалося розмістити досить ємний акумулятор на 6150 мАг. За продуктивність відповідає процесор середнього рівня MediaTek Dimensity 7100. Відомо про версію з 8 ГБ оперативної пам'яті і вбудованим накопичувачем на 256 ГБ, хоча в перспективі можуть з'явитися й інші модифікації.

Система камер включає в себе основний сенсор з роздільною здатністю 50 Мп і додатковий 13-мегапіксельний модуль для надширококутної зйомки.

