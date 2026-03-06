Смартфон із 7,5-дюймовим екраном на підході: що за бренд і як це виглядає (фото)

Бренд Nubia, що належить ZTE, представив на виставці MWC 2026 незвичайну новинку — ігровий Neo 5 Max. Головною особливістю смартфона став величезний дисплей з діагоналлю 7,5 дюйма.

Сьогодні на ринку практично немає телефонів з настільки великими екранами. У минулому виробники випускали пристрої з подібною фішкою, наприклад, Samsung Galaxy Mega або Huawei Mate 20X. Але зараз навіть стандартні розміри не можна назвати компактними. Nubia, тим не менш, подолала типову межу діагоналі матриці, випустивши доступний апарат для поціновувачів мобільного геймінгу і мультимедіа, пише Android Authority.

Журналісти, які протестували новинку на заході, відзначили її вражаючі габарити. Порівняно з Nubia Neo 5 Max навіть Samsung Galaxy S23 Ultra (6,8") виглядає мініатюрним. При цьому вага пристрою залишилася в межах норми і порівнянна з флагманом Samsung.

Керувати смартфоном однією рукою практично неможливо через велику ширину корпусу. Однак завдяки заокругленим граням тримати його в руках доволі комфортно, на відміну від корпусів з більш незграбним дизайном. Екран має роздільну здатність 1.5K, що забезпечує чітку картинку навіть за таких розмірів.

Порівняння розмірів Nubia Neo 5 Max і Samsung Galaxy S23 Ultra Фото: Android Authority

Оскільки Neo 5 Max позиціонується як ігровий смартфон, виробник передбачив спеціальні функції. На бічній грані пристрою розташовані сенсорні тригери, які замінюють фізичні кнопки в шутерах та інших динамічних іграх.

Дизайн в апарата доволі специфічний і орієнтований на геймерську аудиторію. Задня панель виконана із пластику і доповнена світлодіодним підсвічуванням, що налаштовується. Користувач може вибрати різні кольори і ефекти для повідомлень, вхідних дзвінків або ігрових подій.

Смартфон отримав ще не анонсований офіційно процесор MediaTek Dimensity 7080. Для запобігання перегріву під час ігор передбачена дворівнева система охолодження з випарною камерою. Об'єм оперативної пам'яті становить 8 ГБ.

За автономність відповідає значна батарея ємністю 7000 мАг, що цілком виправдано для пристрою з таким великим екраном. Основна камера має роздільну здатність 50 мегапікселів і доповнена допоміжним сенсором (ймовірно, для макрозйомки або оцінки глибини різкості).

За заявою представників Nubia, модель Neo 5 Max незабаром надійде в продаж у Європі. Очікувана ціна в Німеччині складе 385 євро.

