Смартфон с 7,5-дюймовым экраном на подходе: что за бренд и как это выглядит (фото)

Бренд Nubia, принадлежащий ZTE, представил на выставке MWC 2026 необычную новинку — игровой Neo 5 Max. Главной особенностью cмартфона стал огромный дисплей с диагональю 7,5 дюйма.

Сегодня на рынке практически нет телефонов со столь крупными экранами. В прошлом производители выпускали устройства с подобной фишкой, например, Samsung Galaxy Mega или Huawei Mate 20X. Но сейчас даже стандартные размеры нельзя назвать компактными. Nubia, тем не менее, преодолела типичную границу диагонали матрицы, выпустив доступный аппарат для ценителей мобильного гейминга и мультимедиа, пишет Android Authority.

Журналисты, протестировавшие новинку на мероприятии, отметили ее впечатляющие габариты. В сравнении с Nubia Neo 5 Max даже Samsung Galaxy S23 Ultra (6,8") выглядит миниатюрным. При этом вес устройства остался в пределах нормы и сопоставим с флагманом Samsung.

Управлять смартфоном одной рукой практически невозможно из-за большой ширины корпуса. Однако благодаря скругленным граням держать его в руках довольно комфортно, в отличие от корпусов с более угловатым дизайном. Экран имеет разрешение 1.5K, что обеспечивает четкую картинку даже при таких размерах.

Сравнение размеров Nubia Neo 5 Max и Samsung Galaxy S23 Ultra Фото: Android Authority

Поскольку Neo 5 Max позиционируется как игровой смартфон, производитель предусмотрел специальные функции. На боковой грани устройства расположены сенсорные триггеры, которые заменяют физические кнопки в шутерах и других динамичных играх.

Дизайн у аппарата довольно специфичен и ориентирован на геймерскую аудиторию. Задняя панель выполнена из пластика и дополнена настраиваемой светодиодной подсветкой. Пользователь может выбрать различные цвета и эффекты для уведомлений, входящих звонков или игровых событий.

Смартфон получил еще не анонсированный официально процессор MediaTek Dimensity 7080. Для предотвращения перегрева во время игр предусмотрена двухуровневая система охлаждения с испарительной камерой. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ.

За автономность отвечает внушительная батарея емкостью 7000 мАч, что вполне оправдано для устройства с таким большим экраном. Основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей и дополнена вспомогательным сенсором (вероятно, для макросъемки или оценки глубины резкости).

По заявлению представителей Nubia, модель Neo 5 Max в скором времени поступит в продажу в Европе. Ожидаемая цена в Германии составит 385 евро.

