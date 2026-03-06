Ультратонкий смартфон Tecno Slim 2 умеет показывать эмоции: как выглядит необычная функция (видео)

На выставке MWC 2026 в Барселоне компания Tecno анонсировала смартфон Slim 2. Это концептуальный гаджет с ультратонким корпусом, минимальными рамками экрана и дополнительным дисплеем на задней панели.

Инсайдер Ice Universe показал новинку в действии. Пока неизвестно, поступил ли Tecno Slim 2 в продажу и сколько он будет стоить.

Телефон выделяется толщиной, которая составляет всего 5,49 миллиметра. Slim 2 сохранил общую стилистику своего предшественника, включая характерный горизонтальный блок камер на задней панели.

Однако вместо простой светодиодной подсветки, инженеры Tecno интегрировали между объективами камер полноценный мини-дисплей. Этот экран способен отображать различные анимации, в том числе имитировать "эмоции", что придает устройству оригинальности и интерактивности.

Лицевая панель смартфона также впечатляет. По словам инсайдера, ширина рамок вокруг основного дисплея составляет рекордные 0,7 миллиметра. Благодаря этому экран визуально занимает практически всю фронтальную поверхность аппарата. Дисплей имеет скругленные углы и аккуратный вырез по центру для фронтальной камеры. Разрешение панели составляет 2760х1256 пикселей.

Демонстрация Tecno Slim 2 на выставке MWC 2026

Внутри удалось разместить весьма емкий аккумулятор на 6150 мАч. За производительность отвечает процессор среднего уровня MediaTek Dimensity 7100. Известно о версии с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 256 ГБ, хотя в перспективе могут появиться и другие модификации.

Система камер включает в себя основной сенсор с разрешением 50 Мп и дополнительный 13-мегапиксельный модуль для сверхширокоугольной съемки.

