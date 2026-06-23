Недорогий смартфон з батареєю на 8000 мАг: скільки коштує новинка Realme (фото)

Компанія Realme випустила на окремих ринках новий бюджетний смартфон Realme P4x 4G з містким акумулятором та оновленим дизайном.

Realme P4x 4G отримав низку покращень порівняно з торішнім 5G Realme P4x, як от більший акумулятор, оновлену задню панель та кілька інших апаратних змін. Про це пише GSMArena.

Новий Realme P4x 4G пропонує більший 6,8-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Якщо екран 5G Realme P4x має круглий виріз для фронтальної камери, то у Realme P4x 4G він краплеподібний. Є два кольори на вибір — Phantom Navy та Rally White.

Кольори Realme P4x 4G Фото: Realme

Realme P4x 4G працює на процесорі Unisoc T7250 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та до 256 ГБ пам'яті eMMC 5.1. Смартфон доступний у конфігураціях пам'яті 64 ГБ та 256 ГБ. Приємним бонусом є слот для карт microSD.

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Однак основною перевагою Realme P4x 4G став потужний акумулятор ємністю 8000 мАг. Для порівняння, 5G Realme P4x має батарею на 7000 мАг. Обидва смартфони підтримують зарядку потужністю 45 Вт.

Realme P4x 4G оснащений 50-мегапіксельною задньою камерою з автофокусом та 5-мегапіксельною фронтальною камерою. Серед інших характеристик варто відзначити бічний сканер відбитків пальців, 3,5-мм роз'єм для навушників, порт USB Type-C та захист від пилу та води IP64. Телефон також підтримує дві SIM-карти, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, Bluetooth LE та GPS.

Ціна Realme P4x 4G 4 ГБ/256 ГБ — 195 доларів (близько 8 770 грн).

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