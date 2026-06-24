Дешевша версія Nothing Phone (4a): новий смартфон пройшов тест на продуктивність (відео)

Бренд Nothing готує новий бюджетний смартфон Phone (4b). Він доповнить лінійку Nothing Phone (4a), яка є однією з найкращих у середньому ціновому сегменті.

Nothing Phone (4b) має вийти 7 липня в Індії та на деяких світових ринках. Телефон вже з’явився на Geekbench під номером моделі A009P.

Згідно з бенчмарком, Nothing Phone (4b) оснащений процесором Qualcomm SM6650, більш відомим як Snapdragon 6 Gen 4. Він працює у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті, графічним процесором Adreno 810 та Android 16.

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Що стосується продуктивності, новий смартфон Nothing набрав 1088 балів у одноядерному тесті та 3155 балів у багатоядерному. Це не флагманська потужність, проте її має бути достатньо для комфортного щоденного користування.

Що відомо про Nothing Phone (4b)

Ескіз Nothing Phone (4b) вперше з’явився у відео, оприлюдненому індійським філіалом Nothing. Судячи з тизера, смартфон збереже фірмову прозору панель Nothing, а також світлодіодну стрічку, як у дорожчого Phone (4a). Окрім того, пристрій може мати лише одну задню камеру.

Відео дня

Тизер Nothing Phone (4b)

Ціна та детальні характеристики Nothing Phone (4b) поки не розголошуються.

Нагадаємо, Samsung незабаром випустить смартфон Galaxy S26 FE, який позиціонується як доступніша версія флагмана Galaxy S26.

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