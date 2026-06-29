Недорогие смартфоны с отличной производительностью: 8 лучших моделей 2026 года (фото)

Сегодня на рынке представлено немало смартфонов, которые обещают достойную игровую производительность, систему охлаждения и программные функции по удивительно доступным ценам.

Изучив средний ценовой сегмент смартфонов, эксперты портала Boy Genius Report отобрали 8 лучших моделей с мощными процессорами на 2026 год.

Poco M8 Pro

Poco M8 Pro Фото: gsmarena.com

Poco M8 Pro оснащен процессором среднего класса Snapdragon 7s Gen 4 в сочетании с оперативной памятью объемом до 12 ГБ. Он достаточно быстр для повседневных задач и способен запускать некоторые не слишком требовательные игры. Смартфон также не имеет проблем с перегревом.

Что касается других преимуществ Poco M8 Pro, то к ним относятся AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 1400 нит, кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 6500 мАч и некоторые "умные" игровые функции.

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Цена Poco M8 Pro в Украине — от 12 799 грн.

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (3a) Pro работает на чипсете Snapdragon 7s Gen 3 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X объёмом до 12 ГБ и хранилищем емкостью 256 ГБ (UFS 2.2). Это не флагманский процессор, однако он обеспечивает комфортную работу приложений и простых игр. После часа игры телефон может нагреваться.

Стоит отметить, что Nothing Phone (3a) Pro работает на базе NothingOS — уникальной версии Android с минималистичным дизайном. Кроме того, смартфон оснащен тройной камерой, которая позволяет делать высококачественные снимки как днем, так и ночью.

Цена Nothing Phone (3a) Pro в Украине — от 17 500 грн.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Фото: phonearena.com

Samsung Galaxy S23 вышел в 2023 году, поэтому сегодня его цена значительно ниже, чем стартовая. Бывший флагман оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, который по-прежнему демонстрирует хорошую производительность. Он почти вдвое быстрее, чем Poco M8 Pro и Nothing Phone (3a) Pro.

Помимо чипсета, Samsung Galaxy S23 обладает и другими премиальными характеристиками, такими как 6,1-дюймовый AMOLED-экран, динамическая частота обновления до 120 Гц, превосходный интерфейс OneUI и неплохие камеры. В то же время придется смириться с относительно слабым аккумулятором емкостью 3900 мАч.

Цена Samsung Galaxy S23 в Украине — от 21 500 грн.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: Google

Смартфоны Google Pixel, как правило, не могут похвастаться первоклассной производительностью. Тем не менее, среднебюджетный Pixel 10a получил процессор Tensor G4, как и флагманская модель прошлого поколения, что делает его претендентом на звание одного из лучших недорогих смартфонов для игр.

Преимуществами Pixel 10a традиционно являются камеры и программное обеспечение. Google предлагает целых семь лет основных обновлений Android. Аккумулятор емкостью 5100 мАч может проработать целый день, но зарядка мощностью 30 Вт происходит довольно медленно.

Цена Google Pixel 10a в Украине — от 21 999 грн.

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Pro Фото: gsmarena.com

В то время как большинство смартфонов среднего класса сосредоточены на одном параметре, Motorola Edge 60 Pro представляет собой удивительно сбалансированное устройство для своего сегмента. В его основе лежит чипсет Dimensity 8350 Extreme, который в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ памяти UFS 4.0 превосходит Pixel 10a в бенчмарках.

Другие характеристики Motorola Edge 60 Pro также не отстают. Смартфон получил изогнутый 6,7-дюймовый дисплей FHD+ pOLED с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1400 нит. Эксперты также отмечают тройную камеру, в частности 50-мегапиксельный основной объектив LYTIA 700C.

Цена Motorola Edge 60 Pro в Украине — от 15 500 грн.

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Фото: gsmarena.com

Xiaomi 15T оснащен процессором Dimensity 8400-Ultra, который обеспечивает плавную многозадачность. Его система охлаждения хорошо справляется с контролем температуры, а HyperOS обладает некоторыми интересными игровыми функциями.

Одним из ключевых преимуществ Xiaomi 15T является 6,83-дюймовый OLED-дисплей с 12-битной глубиной цвета, сертифицированный как для HDR10+, так и для Dolby Vision. Благодаря партнерству с Leica основной объектив смартфона позволяет делать высококачественные фотографии.

Цена Xiaomi 15T в Украине — от 19 999 грн.

Poco X8 Pro Max

Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Poco X8 Pro Max позиционируется как "убийца флагманов", в частности благодаря процессору Dimensity 9500s, который набирает около 3 миллионов баллов в бенчмарке AnTuTu. Игры для него не представляют проблемы, как и перегрев. Устройство также оснащено 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.1.

Смартфон получил аккумулятор емкостью 8500 мАч, способный обеспечить несколько дней работы при средней и интенсивной нагрузке, с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. В то же время стоит учитывать, что для снижения цены Poco пошла на компромисс в отношении камер.

Цена Poco X8 Pro Max в Украине — от 22 999 грн.

RedMagic 11 Air

RedMagic 11 Air Фото: Trusted Reviews

RedMagic 11 Air — это полноценный игровой смартфон, оснащенный прошлогодним флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite. В бенчмарке AnTuTu он набирает около 3,3 миллиона баллов. Ему также нет равных в плане управления тепловыделением, ведь в корпус встроен вентилятор.

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По бокам расположены два переключателя, которые можно настроить под различные игровые команды. Также стоит упомянуть 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и фронтальной камерой, расположенной под дисплеем.

Смартфон работает на версии Android RedMagic OS 11 с несколькими полезными игровыми функциями, такими как помощник Mora, однако получит лишь 3 основных обновления.

Цена RedMagic 11 Air в Украине — от 29 700 грн.

Напомним, что смартфон Vivo X300 FE обладает флагманскими характеристиками в компактном корпусе.

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