Недорогі смартфони з чудовою продуктивністю: топ 8 варіантів на 2026 рік (фото)

Сьогодні на ринку є чимало смартфонів, які обіцяють пристойну ігрову продуктивність, охолодження та програмні функції за напрочуд доступними цінами.

Дослідивши середній ціновий сегмент смартфонів, експерти порталу Boy Genius Report підібрали 8 найкращих моделей з потужними процесорами на 2026 рік.

Poco M8 Pro

Poco M8 Pro Фото: gsmarena.com

Poco M8 Pro отримав процесор середнього класу Snapdragon 7s Gen 4 у поєднанні з до 12 ГБ оперативної пам'яті. Він достатньо швидкий для повсякденних завдань та може запускати деякі не надто вимогливі ігри. Смартфон також не має проблем з перегріванням.

Що стосується інших переваг Poco M8 Pro, вони включають AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K та піковою яскравістю 1400 ніт, кремнієво-вуглецевий елемент ємністю 6500 мАг та деякі "розумні" ігрові функції.

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Ціна Poco M8 Pro в Україні — від 12 799 грн.

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (3a) Pro працює на чипсеті Snapdragon 7s Gen 3 у поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR4X об'ємом до 12 ГБ та сховищем ємністю 256 ГБ (UFS 2.2). Це не флагманський процесор, однак він забезпечує комфортну роботу застосунків та простих ігор. Після години гри телефон може грітись.

Варто відзначити, що Nothing Phone (3a) Pro базується на NothingOS, унікальній версії Android з мінімалістичною естетикою. Окрім того, смартфон має потрійну камеру, яка робить високоякісні знімки як вдень, так і вночі.

Ціна Nothing Phone (3a) Pro в Україні — від 17 500 грн.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Фото: phonearena.com

Samsung Galaxy S23 вийшов у 2023 році, тож сьогодні його ціна значно нижча, порівняно зі стартовою. Колишній флагман оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2, який все ще демонструє хорошу продуктивність. Він майже вдвічі швидший за Poco M8 Pro та Nothing Phone (3a) Pro.

Окрім чипсета, Samsung Galaxy S23 пропонує й інші преміальні характеристики, як от 6,1-дюймовий AMOLED-екран, динамічна частота оновлення до 120 Гц, чудовий інтерфейс OneUI та непогані камери. Водночас доведеться змиритися з відносно слабким акумулятором ємністю 3900 мАг.

Ціна Samsung Galaxy S23 в Україні — від 21 500 грн.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: Google

Смартфони Google Pixel, як правило, не можуть похвалитися першокласною продуктивністю. Тим не менш, середньобюджетний Pixel 10a отримав процесор Tensor G4, як у флагманської моделі минулого покоління, що робить його претендентом на звання одного з найкращих недорогих смартфонів для ігор.

Перевагами Pixel 10a традиційно є камери та програмне забезпечення. Google пропонує цілих сім років основних оновлень Android. Акумулятор ємністю 5100 мАг може протриматися цілий день, але зарядка потужністю 30 Вт досить повільна.

Ціна Google Pixel 10a в Україні — від 21 999 грн.

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Pro Фото: gsmarena.com

Якщо більшість смартфонів середнього класу зосереджені на одному параметрі, Motorola Edge 60 Pro є напрочуд збалансованим пристроєм для свого сегмента. В його основі лежить чипсет Dimensity 8350 Extreme, який у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 512 ГБ пам’яті UFS 4.0. перевершує Pixel 10a у бенчмарках.

Інші характеристики Motorola Edge 60 Pro теж не відстають. Смартфон отримав вигнутий 6,7-дюймовий дисплей FHD+ pOLED з частотою оновлення 120 Гц та яскравістю 1400 ніт. Експерти також відзначають потрійну камеру, зокрема 50-мегапіксельний основний об’єктив LYTIA 700C.

Ціна Motorola Edge 60 Pro в Україні — від 15 500 грн.

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Фото: gsmarena.com

Xiaomi 15T оснащений процесором Dimensity 8400-Ultra, який забезпечує плавну багатозадачність. Його система охолодження добре справляється з контролем температури, а HyperOS має деякі цікаві ігрові функції.

Однією з ключових переваг Xiaomi 15T є 6,83-дюймовий OLED-дисплей, який має 12-бітну глибину кольору та сертифікований як для HDR10+, так і для Dolby Vision. Завдяки партнерству з Leica, основний об’єктив смартфона робить високоякісні фото.

Ціна Xiaomi 15T в Україні — від 19 999 грн.

Poco X8 Pro Max

Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Poco X8 Pro Max позиціонується як "вбивця флагманів", зокрема завдяки своєму процесору Dimensity 9500s, який набирає близько 3 мільйонів балів у бенчмарку AnTuTu. Ігри для нього не є проблемою, як і перегрів. Пристрій також отримав 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та сховищу UFS 4.1.

Смартфон оснащений акумулятором 8500 мАг, здатним забезпечити кілька днів при середньому та інтенсивному використанні, з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт. Водночас варто враховувати, що для зниження ціни Poco пішла на компроміс щодо камер.

Ціна Poco X8 Pro Max в Україні — від 22 999 грн.

RedMagic 11 Air

RedMagic 11 Air Фото: Trusted Reviews

RedMagic 11 Air — це повноцінний ігровий телефон, який отримав минулорічний флагманський чипсет Snapdragon 8 Elite. У бенчмарку AnTuTu він набирає близько 3,3 мільйона балів. Йому також немає рівних, коли йдеться про управління теплом, адже у корпус інтегрований вентилятор.

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З боків розташовані два перемикачі, які можна налаштувати під різні ігрові команди. Також варто згадати 6,85-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 144 Гц, пікову яскравість 1800 ніт та фронтальну камеру, розташовану під дисплеєм.

Смартфон працює на версії Android RedMagic OS 11 з кількома корисними ігровими функціями, такими як асистент Mora, проте отримає лише 3 основні оновлення.

Ціна RedMagic 11 Air в Україні — від 29 700 грн.

Нагадаємо, смартфон Vivo X300 FE пропонує флагманські характеристики у компактному корпусі.

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