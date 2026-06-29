Компактний смартфон з характеристиками флагмана: яку модель радить експерт (фото)

Смартфон Vivo X300 FE пропонує ідеальне співвідношення флагманського обладнання та невеликих габаритів.

Варто зазначити, що Vivo X300 FE не позиціонується як дешевша альтернатива Vivo X300. Це повноцінний флагман, але у невеликому корпусі. Можливості X300 FE випробував експерт порталу Gizmochina.

Дизайн

Vivo X300 FE Фото: Vivo

Vivo X300 FE отримав міцний алюмінієвий корпус, матове покриття, горизонтальний модуль камери на задній панелі, а також рейтинги захисту від пилу та води IP68 та IP69. Окрім того, Vivo додала захист SCHOTT Xensation Core для дисплея та п'ятизірковий сертифікат стійкості до падінь SGS.

Важливо

Найкращі компактні смартфони 2026 року: топ 5 моделей з хорошими характеристиками (фото)

Як зазначає оглядач, Vivo X300 FE вирізняється продуманою ергономікою та дуже зручно лежить у руці. Завдяки компактному корпусу смартфон не здається важким та легко поміщається в кишеню.

Відео дня

Vivo X300 FE доступний у чорному, фіолетовому та зеленому кольорах.

Дисплей

Vivo X300 FE Фото: gsmarena.com

Vivo X300 FE має 6,31-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K та адаптивною частотою оновлення від 1 Гц до 120 Гц. Завдяки тонким рамкам, екран здається більшим, ніж можна очікувати.

Експерт відзначив насичені кольори, контрастність, а також відмінну яскравість. Навіть під яскравим післяобіднім сонячним світлом дисплей Vivo X300 FE залишається читабельним.

Продуктивність

Vivo X300 FE працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 у поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR5X Ultra та сховищем UFS 4.1. Як і належить флагману, він легко справляється з багатозадачністю, редагуванням фотографій, та іграми.

Автор огляду наголосив, що найбільше їх вразила не продуктивність у тестах, а стабільність. Під час випробування смартфона вони жодного разу не зіткнулися з випадковими заїканнями, затримками чи падінням частоти кадрів.

Акумулятор

Vivo X300 FE Фото: gsmarena.com

Компактні смартфони, як правило, не можуть похвалитися великою ємністю акумулятора, однак Vivo X300 FE став виключенням. Він використовує батарею на 6500 мАг, яка забезпечує повноцінний цілий день роботи без підзарядки. При економному використанні смартфон може прослужити навіть два дні.

Що стосується зарядки, у комплект входить адаптер FlashCharge потужністю 90 Вт. Vivo X300 FE також підтримує бездротову зарядку потужністю 40 Вт, що притаманно далеко не всім компактним флагманам.

Програмне забезпечення

Vivo X300 FE постачається з OriginOS 6 на базі Android 16. Vivo обіцяє п'ять років оновлень операційної системи Android та сім років патчів безпеки, що є досить солідним терміном.

За словами експерта, інтерфейс Vivo X300 FE відчувається швидким і плавним. Як і кожен сучасний флагман, X300 FE має безліч функцій на базі штучного інтелекту, в тому числі інтеграція з Gemini. Серед корисних ШІ-функцій — AI Reflection Erase, AI Image Expander та AI Magic Move. Також є пакет Vivo Office Kit для безперебійного обміну файлами з ПК з Windows та Mac.

Камера

Система камер Vivo X300 FE включає 50-мегапіксельний основний сенсор Sony IMX921 з оптичною стабілізацією зображення, 50-мегапіксельний телеоб'єктив Sony IMX882 з 3-кратним збільшенням та 8-мегапіксельну надширококутну камеру.

Фото на основну камеру Vivo X300 FE Фото на основну камеру Vivo X300 FE Фото на основну камеру Vivo X300 FE Фото на основну камеру Vivo X300 FE Фото на основну камеру Vivo X300 FE

В ході тестування основна камера продемонструвала високу деталізацію, збалансовані кольори та чудовий динамічний діапазон. Експерти похвалили швидке автофокусування та помірну обробку фотографій.

Фото в нічному режимі на Vivo X300 FE Фото в нічному режимі на Vivo X300 FE Фото в нічному режимі на Vivo X300 FE Фото в нічному режимі на Vivo X300 FE Фото в нічному режимі на Vivo X300 FE

За слабкого освітлення основна камера Vivo X300 FE зберігає природній вигляд знімків, замість того, щоб штучно перетворювати ніч на день. Фото виходять не надто шумними та мають загалом збалансовану експозицію.

Потретний режим Vivo X300 FE Потретний режим Vivo X300 FE Потретний режим Vivo X300 FE Потретний режим Vivo X300 FE Потретний режим Vivo X300 FE

Портретна фотографія Vivo X300 FE теж виявилась на висоті. Портретний режим пропонує п'ять фокусних відстаней, точне розпізнавання країв та різні стилі боке ZEISS. 50-мегапіксельна фронтальна камера з автофокусом також забезпечує стабільно чіткі зображення з природними тонами шкіри.

Ультраширококутні фото на Vivo X300 FE Ультраширококутні фото на Vivo X300 FE Ультраширококутні фото на Vivo X300 FE Ультраширококутні фото на Vivo X300 FE Ультраширококутні фото на Vivo X300 FE

Що стосується надширококутної камери, вона досить добре працює вдень, проте не відповідає якості інших об’єктивів смартфона. Фото швидше втрачають деталі та гірше виглядають при слабкому освітлення.

Для тих, хто хоче розшити можливості камери Vivo X300 FE, також доступний додатковий телеоб'єктив ZEISS. Цей аксесуар розширює оптичний діапазон до еквівалентної фокусної відстані близько 200 мм, що дозволяє знімати віддалені об'єкти з кращою деталізацією.

Висновки

Vivo X300 FE дорожчий за звичайний Vivo X300, який пропонує потужнішу систему камер. Натомість він поєднує флагманську продуктивність, тривалий час автономної роботи, надійні камери ZEISS, бездротову зарядку, преміальну якість збірки та тривалу підтримку ПЗ у невеликому та зручному формфакторі.

Хоча Vivo X300 FE має певні недоліки, як от посередня надширококутна камера, загалом він є одним з найкращих у своєму класі. Сьогодні небагато компактних флагманів Android пропонують таке співвідношення характеристик.

Ціна Vivo X300 FE — 850 доларів (близько 38 209 грн).

Нагадаємо, бюджетний телефон Motorola G77 отримав високоякісний AMOLED-дисплей та потужний акумулятор.

Фокус також повідомляв, що Poco M8 Pro 5G пропонує напрочуд високу продуктивність для свого цінового сегмента.