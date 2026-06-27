Недорогий смартфон з флагманським дисплеєм: названо найкращий варіант на 2026 рік (фото)

Бюджетний телефон Motorola G77 пропонує високоякісний AMOLED-дисплей, а також солідний час роботи від акумулятора.

З огляду на характеристики та ціну Motorola G77, експерти порталу Independent назвали його найкращим недорогим смартфоном для перегляду контенту у 2026 році.

Motorola G77 отримав 6,72-дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц. Він забезпечує яскраві та насичені кольори, подібно до дисплеїв OLED. Попри великий екран, цей смартфон не виглядає громіздким, як старіші моделі Moto G.

Дисплей Motorola G77 Фото: amateurphotographer.com

Ще однією перевагою Motorola G77 є автономність. Його акумулятор ємністю 5200 мАг легко витримує цілий день роботи, включно з переглядом стрімінгового відео та скролінгом соціальних мереж.

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Продуктивність Motorola G77 не можна назвати флагманською, проте можливостей процесора MediaTek Dimensity 6400 достатньо для повсякденного користування. Телефон також отримав лаконічне програмне забезпечення, близьке до стандартного Android.

Відео дня

Що стосується камер, основний об’єктив на 108 МП робить яскраві та деталізовані фото в умовах яскравого освітлення, однак брак світла значно знижує якість знімків. Надширококутна камера помітно слабша, тому експерти радять використовувати її зрідка. Фронтальна камера на 32 МП загалом є задовільною.

Ціна Motorola G77 в Україні — 11 999 грн.

Нагадаємо, Poco M8 Pro 5G пропонує потужний процесор та тривалий час роботи від батареї за розумну ціну.

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