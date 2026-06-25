5 найкращих альтернатив iPhone 17 Pro: потужніші камери та батареї за ті ж гроші (фото)

За останні кілька років смартфони на Android зробили суттєвий крок вперед, особливо коли йдеться про акумулятори, камери та дисплеї. Деякі з них пропонують більше, ніж флагмани Apple, за ту саму ціну.

Для тих, хто шукає гідну альтернативу iPhone 17 Pro, експерти порталу Gizmochina підібрали 5 смартфонів на Android з хорошими характеристиками.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy S26 Ultra є одним з основних конкурентів iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Окрім тоншого корпусу, цей смартфон пропонує дисплей конфіденційності, який наразі є його ексклюзивною функцією.

Серед інших переваг Galaxy S26 Ultra варто згадати семирічну гарантію оновлень ОС, інтеграцію Agentic AI, а також потужну систему камер, що включає 200-мегапіксельний основний сенсор та 50-мегапіксельний перископічний об'єктив із 5-кратним оптичним зумом.

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Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Oppo Find X9 Ultra претендує на звання одного з найкращих камерофонів 2026 року, значною мірою спираючись на своє партнерство з виробником фотоапаратів Hasselblad. Його камера включає шість об'єктивів, серед яких телеоб'єктив Hasselblad з 10-кратним оптичним зумом та основний сенсор на 200 МП.

Флагман Oppo використовує кремній-вуглецевий акумулятор Glacier Battery ємністю 7050 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт. То окрім більш просунутих можливостей для зйомки, Find X9 Ultra перевершує iPhone 17 Pro за тривалістю автономної роботи.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Фото: скриншот / YouTube

Xiaomi 17 Ultra теж робить ставку на фотозйомку. Його камера базується на 1-дюймовому сенсорі Light Fusion 1050L та телеоб'єктиві Leica з оптичним зумом 200 МП. Ба більше, Xiaomi пропонує додатковий комплект Photography Kit Pro, який додає до смартфона двоступеневу кнопку спуску затвора, важіль масштабування та додатковий акумулятор ємністю 2000 мАг.

Ще однією перевагою Xiaomi 17 Ultra є 6,9-дюймовий плоский OLED LTPO-дисплей, який може досягати пікової яскравості 3500 ніт.

Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra Фото: Android Headlines

Смартфон Vivo X300 Ultra розроблений спільно з ZEISS та призначений для стабільної роботи зі складним освітленням та різною фокусною відстанню. Загалом серія X від Vivo відома завдяки чудовій передачі кольору та портретній фотографії.

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Для користувачів, які бажають розширити можливості для фотозйомки, Vivo також пропонує додатковий комплект аксесуарів. Він включає рукоятку для обробки зображень та фізичні насадки для об'єктивів, зокрема, еквівалентні 200-міліметрові та 400-міліметрові телеоб'єктиви Vivo ZEISS.

Окрім того, Vivo X300 Ultra добре підходить для виконання вимогливих завдань, таких як відеозапис у форматі 4K 120 кадрів/с. Для цього він оснащений процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 та акумулятором ємністю 6600 мАг.

OnePlus 15

OnePlus 15 Фото: Wired

На відміну від інших смартфонів у цьому списку, OnePlus 15 значно дешевший за iPhone 17 Pro. Попри це, він оснащений величезним акумулятором Silicon NanoStack ємністю 7300 мАг, який підтримує нашвидку зарядку потужністю 120 Вт.

OnePlus 15 може похвалитися 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 165 Гц, що робить його чудовим варіантом для геймерів. Смартфон працює на тому ж чипі Snapdragon 8 Elite Gen 5, що й дорожчі моделі Android у цьому списку, проте дещо поступається їм за можливостями камери.

Нагадаємо, незабаром вийде Redmi K90 Ultra, який позиціонується як потужний ігровий телефон.

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