5 лучших альтернатив iPhone 17 Pro: более мощные камеры и аккумуляторы за те же деньги (фото)

За последние несколько лет смартфоны на Android значительно продвинулись вперёд, особенно в том, что касается аккумуляторов, камер и дисплеев. Некоторые из них предлагают больше, чем флагманы Apple, при той же цене.

Для тех, кто ищет достойную альтернативу iPhone 17 Pro, эксперты портала Gizmochina подобрали 5 смартфонов на Android с хорошими характеристиками.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy S26 Ultra — один из основных конкурентов iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Помимо более тонкого корпуса, этот смартфон оснащён дисплеем с функцией конфиденциальности, которая на данный момент является его эксклюзивной особенностью.

Среди других преимуществ Galaxy S26 Ultra стоит отметить семилетнюю гарантию обновлений ОС, интеграцию Agentic AI, а также мощную камеру, включающую 200-мегапиксельный основной сенсор и 50-мегапиксельный перископический объектив с 5-кратным оптическим зумом.

Відео дня

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Oppo Find X9 Ultra претендует на звание одного из лучших камерофонов 2026 года, во многом благодаря партнерству с производителем фотоаппаратов Hasselblad. Его камера включает шесть объективов, среди которых телеобъектив Hasselblad с 10-кратным оптическим зумом и основной сенсор на 200 МП.

Флагман Oppo оснащен кремний-углеродным аккумулятором Glacier Battery емкостью 7050 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт. Таким образом, помимо более продвинутых возможностей для съемки, Find X9 Ultra превосходит iPhone 17 Pro по продолжительности автономной работы.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Фото: скриншот / YouTube

Xiaomi 17 Ultra также делает ставку на фотосъемку. Его камера основана на 1-дюймовом сенсоре Light Fusion 1050L и телеобъективе Leica с оптическим зумом 200 МП. Более того, Xiaomi предлагает дополнительный комплект Photography Kit Pro, который дополняет смартфон двухступенчатой кнопкой спуска затвора, рычагом масштабирования и дополнительным аккумулятором емкостью 2000 мАч.

Еще одним преимуществом Xiaomi 17 Ultra является 6,9-дюймовый плоский OLED-дисплей с технологией LTPO, пиковая яркость которого может достигать 3500 нит.

Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra Фото: Android Headlines

Смартфон Vivo X300 Ultra разработан совместно с ZEISS и предназначен для стабильной работы в сложных условиях освещения и при различных фокусных расстояниях. В целом серия X от Vivo известна благодаря превосходной цветопередаче и портретной фотографии.

Важно

В Android-смартфонах появится скрытая "прослушка": кого это коснется

Для пользователей, желающих расширить возможности для фотосъемки, Vivo также предлагает дополнительный набор аксессуаров. Он включает в себя рукоятку для обработки изображений и физические насадки для объективов, в частности, эквивалентные 200-миллиметровые и 400-миллиметровые телеобъективы Vivo ZEISS.

Кроме того, Vivo X300 Ultra хорошо подходит для выполнения ресурсоемких задач, таких как видеозапись в формате 4K со скоростью 120 кадров/с. Для этого он оснащён процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятором ёмкостью 6600 мАч.

OnePlus 15

OnePlus 15 Фото: Wired

В отличие от других смартфонов в этом списке, OnePlus 15 значительно дешевле iPhone 17 Pro. Несмотря на это, он оснащён огромным аккумулятором Silicon NanoStack ёмкостью 7300 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

OnePlus 15 может похвастаться 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц, что делает его отличным выбором для геймеров. Смартфон работает на том же чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5, что и более дорогие модели Android в этом списке, однако несколько уступает им по возможностям камеры.

Напомним, что вскоре выйдет Redmi K90 Ultra, который позиционируется как мощный игровой смартфон.

Фокус также писал о 5 лучших смартфонах с компактными дисплеями в 2026 году.