В Android-смартфонах появится скрытая "прослушка": кого это коснется

Компания Google работает над новой функцией для смартфонов Pixel. Инструмент под названием Audio Memory будет отслеживать то, что пользователь слышит в течение дня.

Последняя версия (C4) Android System Intelligence для Pixel 10 содержит строки, описывающие функцию Audio Memory под кодовым названием blueflax, сообщает 9to5Google.

Ожидается, что новый инструмент позволит людям отслеживать, что они слышат в течение дня — от музыки до важных разговоров.

Эксперты предполагают, что это будет работать аналогично специальным аудиопин-кодам или заметкам с искусственным интеллектом, которые записывают разговоры, происходящие вокруг телефона, транскрибируют их, а затем создают заметки.

В издании также отмечается, что Audio Memory может быть лишь фоновым сервисом, который будет прослушивать аудио. В то же время другие программы, такие как Now Playing или новое специализированное приложение, будут отвечать за конкретные функции.

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Сообщается, что Audio Memory будет включать в себя функцию распознавания музыки и функцию "Музыка на вашем устройстве", которая будет сохранять в истории песни, которые пользователь воспроизводит или слышит в других приложениях. В настройках можно будет контролировать, какие приложения Audio Memory может использовать для распознавания музыки. Кроме того, эксперты ожидают появления функций, связанных с разговорами.

Стоит отметить, что авторы статьи декомпилировали последнюю версию приложения, загруженную Google в Play Store, чтобы обнаружить различные строки кода, намекающие на возможные будущие функции. На практике Google может как выпустить эти функции, так и отказаться от них.

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