В Android-смартфонах з'явиться прихована "прослушка": кого це торкнеться

Компанія Google працює над новою функцією для смартфонів Pixel. Інструмент під назвою Audio Memory відстежуватиме те, що користувач чутиме протягом дня.

Найновіша версія (C4) Android System Intelligence для Pixel 10 містить рядки, що описують функцію Audio Memory під кодовою назвою blueflax, повідомляє 9to5Google.

Очікується, що новий інструмент дозволить людям відстежувати, що вони чують протягом дня — від музики до важливих розмов.

Експерти припускають, що це працюватиме подібно до спеціальних аудіопінів або нотаток зі штучним інтелектом, які записують розмови, що відбуваються навколо телефону, транскрибують їх, а потім створюють нотатки.

У виданні також зазначають, що Audio Memory може бути лише фоновим сервісом, який прослуховуватиме аудіо. Водночас інші програми, як от Now Playing чи новий спеціалізований застосунок, відповідатимуть за конкретні функції.

Відео дня

Опитування Ваша улюблена соцмережа Опитування відкрите до Facebook Instagram TikTok X (Twitter) YouTube LinkedIn Twitch Telegram Голосувати

Повідомляється, що Audio Memory включатиме розпізнавання музики та функцію "Музика на вашому пристрої", яка зберігатиме в історії пісні, які користувач відтворює або чує в інших програмах. У налаштуваннях можна буде контролювати, які програми Audio Memory може використовувати для розпізнавання музики. Окрім того, експерти очікують функції, пов’язані з розмовами.

Варто зауважити, що автори статті декомпілювали останню версію програми, яку Google завантажив у Play Store, щоб побачити різні рядки коду, які натякають на можливі майбутні функції. На практиці Google може як випустити ці функції, так і відмовитись від них.

Нагадаємо, 16 пристроїв Apple не отримають оновлення програмного забезпечення у вересні 2026 року.

Фокус також писав про те, які моделі смартфонів можуть оновитися до Android 17, а які — ні.