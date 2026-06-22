16 пристроїв Apple не отримають оновлення ПЗ: список моделей, що втратять підтримку

Незабаром Apple випустить наступні версії операційних систем, представлених на WWDC 2026, проте низка гаджетів виключені зі списку сумісності.

У вересні цього року багато моделей Apple Watch та iPad втратять підтримку програмного забезпечення. Водночас для iPhone наразі немає змін — всі смартфони з iOS 26 отримають iOS 27, зазначає Tech Advisor.

Apple попередила, що усі комп’ютери Mac на базі Intel не отримають macOS 27 Golden Gate. Це пов’язано з тим, що ПК з Intel поступово виводяться з виробництва. Деякі старіші моделі на базі Intel вже були виключені з macOS 26 Tahoe минулого року.

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Оновлення також не передбачається для низки моделей iPad, оскільки iPadOS 27 підвищує системні вимоги з A12 до A14 або M1. Найбільше скорочення торкнулося Apple Watch, в тому числі моделей, яким лише чотири роки. Окрім того, зі списку виключаються дві моделі Apple TV.

Відео дня

Які пристрої Apple втратять підтримку ПЗ

macOS 27 Golden Gate:

‌MacBook Pro‌ 16-inch (2019);

Mac Pro (2019);

‌MacBook Pro‌ 13-inch (2020);

‌iMac‌ (2020).

iPadOS 27:

‌iPad Air‌ 3 (2019);

‌iPad Pro‌ 3 12.9-inch (2018);

‌iPad Pro‌ 1 (2018);

‌iPad‌ 8 (2020);

‌iPad Mini‌ 5 (2019).

watchOS 27:

Apple Watch Series 6 (2020);

Apple Watch Series 7 (2021);

Apple Watch Series 8 (2022);

Apple Watch Ultra 1 (2022);

Apple Watch SE 2 (2022).

tvOS 27:

‌Apple TV‌ HD (2015);

‌Apple TV‌ 4K (2017).

Нагадаємо, деякі смартфони Samsung отримали проблеми з екраном після оновлення до One UI 8.5.

Фокус також повідомляв, які моделі смартфонів можуть оновитися до Android 17, а які — ні.