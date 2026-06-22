16 пристроїв Apple не отримають оновлення ПЗ: список моделей, що втратять підтримку
Незабаром Apple випустить наступні версії операційних систем, представлених на WWDC 2026, проте низка гаджетів виключені зі списку сумісності.
У вересні цього року багато моделей Apple Watch та iPad втратять підтримку програмного забезпечення. Водночас для iPhone наразі немає змін — всі смартфони з iOS 26 отримають iOS 27, зазначає Tech Advisor.
Apple попередила, що усі комп’ютери Mac на базі Intel не отримають macOS 27 Golden Gate. Це пов’язано з тим, що ПК з Intel поступово виводяться з виробництва. Деякі старіші моделі на базі Intel вже були виключені з macOS 26 Tahoe минулого року.
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Оновлення також не передбачається для низки моделей iPad, оскільки iPadOS 27 підвищує системні вимоги з A12 до A14 або M1. Найбільше скорочення торкнулося Apple Watch, в тому числі моделей, яким лише чотири роки. Окрім того, зі списку виключаються дві моделі Apple TV.
Які пристрої Apple втратять підтримку ПЗ
macOS 27 Golden Gate:
- MacBook Pro 16-inch (2019);
- Mac Pro (2019);
- MacBook Pro 13-inch (2020);
- iMac (2020).
iPadOS 27:
- iPad Air 3 (2019);
- iPad Pro 3 12.9-inch (2018);
- iPad Pro 1 (2018);
- iPad 8 (2020);
- iPad Mini 5 (2019).
watchOS 27:
- Apple Watch Series 6 (2020);
- Apple Watch Series 7 (2021);
- Apple Watch Series 8 (2022);
- Apple Watch Ultra 1 (2022);
- Apple Watch SE 2 (2022).
tvOS 27:
- Apple TV HD (2015);
- Apple TV 4K (2017).
Нагадаємо, деякі смартфони Samsung отримали проблеми з екраном після оновлення до One UI 8.5.
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