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16 устройств Apple не получат обновление ПО: список моделей, которые утратят поддержку

Техника от Apple
Гаджеты Apple | Фото: Pexels

В ближайшее время Apple выпустит следующие версии операционных систем, представленных на WWDC 2026, однако ряд гаджетов исключен из списка совместимости.

В сентябре этого года многие модели Apple Watch и iPad перестанут получать обновления программного обеспечения. В то же время для iPhone пока никаких изменений не предвидится — все смартфоны с iOS 26 получат iOS 27, отмечает Tech Advisor.

Apple предупредила, что все компьютеры Mac на базе Intel не получат macOS 27 Golden Gate. Это связано с тем, что ПК с процессорами Intel постепенно снимаются с производства. Некоторые более старые модели на базе Intel уже были исключены из списка поддержки macOS 26 Tahoe в прошлом году.

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Обновление также не предусмотрено для ряда моделей iPad, поскольку iPadOS 27 повышает системные требования с A12 до A14 или M1. Наибольшее сокращение коснулось Apple Watch, в том числе моделей, которым всего четыре года. Кроме того, из списка исключаются две модели Apple TV.

Відео дня

Какие устройства Apple утратят поддержку ПЗ

macOS 27 Golden Gate:

  • ‌MacBook Pro‌ 16 дюймов (2019);
  • Mac Pro (2019);
  • ‌MacBook Pro‌ 13 дюймов (2020);
  • ‌iMac‌ (2020).

iPadOS 27:

  • ‌iPad Air‌ 3 (2019);
  • ‌iPad Pro‌ 3 12,9 дюйма (2018);
  • ‌iPad Pro‌ 1 (2018);
  • ‌iPad‌ 8 (2020);
  • ‌iPad Mini‌ 5 (2019).

watchOS 27:

  • Apple Watch Series 6 (2020);
  • Apple Watch Series 7 (2021);
  • Apple Watch Series 8 (2022);
  • Apple Watch Ultra 1 (2022);
  • Apple Watch SE 2 (2022).

tvOS 27:

  • ‌Apple TV‌ HD (2015);
  • ‌Apple TV‌ 4K (2017).

Напомним, у некоторых смартфонов Samsung возникли проблемы с экраном после обновления до One UI 8.5.

Фокус также сообщал, какие модели смартфонов могут получить обновление до Android 17, а какие — нет.