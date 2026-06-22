16 устройств Apple не получат обновление ПО: список моделей, которые утратят поддержку
В ближайшее время Apple выпустит следующие версии операционных систем, представленных на WWDC 2026, однако ряд гаджетов исключен из списка совместимости.
В сентябре этого года многие модели Apple Watch и iPad перестанут получать обновления программного обеспечения. В то же время для iPhone пока никаких изменений не предвидится — все смартфоны с iOS 26 получат iOS 27, отмечает Tech Advisor.
Apple предупредила, что все компьютеры Mac на базе Intel не получат macOS 27 Golden Gate. Это связано с тем, что ПК с процессорами Intel постепенно снимаются с производства. Некоторые более старые модели на базе Intel уже были исключены из списка поддержки macOS 26 Tahoe в прошлом году.
Какие накладные наушники вы предпочитаете?
Обновление также не предусмотрено для ряда моделей iPad, поскольку iPadOS 27 повышает системные требования с A12 до A14 или M1. Наибольшее сокращение коснулось Apple Watch, в том числе моделей, которым всего четыре года. Кроме того, из списка исключаются две модели Apple TV.
Какие устройства Apple утратят поддержку ПЗ
macOS 27 Golden Gate:
- MacBook Pro 16 дюймов (2019);
- Mac Pro (2019);
- MacBook Pro 13 дюймов (2020);
- iMac (2020).
iPadOS 27:
- iPad Air 3 (2019);
- iPad Pro 3 12,9 дюйма (2018);
- iPad Pro 1 (2018);
- iPad 8 (2020);
- iPad Mini 5 (2019).
watchOS 27:
- Apple Watch Series 6 (2020);
- Apple Watch Series 7 (2021);
- Apple Watch Series 8 (2022);
- Apple Watch Ultra 1 (2022);
- Apple Watch SE 2 (2022).
tvOS 27:
- Apple TV HD (2015);
- Apple TV 4K (2017).
Напомним, у некоторых смартфонов Samsung возникли проблемы с экраном после обновления до One UI 8.5.
Фокус также сообщал, какие модели смартфонов могут получить обновление до Android 17, а какие — нет.