Лучшие компактные смартфоны 2026 года: топ-5 моделей с хорошими характеристиками (фото)

Хотя сегодня стандартным размером для современных телефонов является 6,7 дюйма, крупные бренды также выпускают более компактные версии своих флагманов.

В настоящее время к компактным смартфонам относят модели с диагональю экрана менее 6,5 дюйма. О лучших из них рассказал портал Tom's Guide

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Фото: Скриншот

iPhone 17 Pro отличается высокой производительностью и внушительным временем автономной работы при относительно компактных габаритах. Смартфон работает на чипе Apple A19 Pro, а его новый алюминиевый корпус способствует охлаждению при высоких нагрузках.

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Еще одним существенным преимуществом iPhone 17 Pro является система камер, включая фронтальную камеру Center Stage и новый телеобъектив с 4-кратным увеличением, который может увеличивать объект до 8 раз без потери деталей.

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Характеристики iPhone 17 Pro:

дисплей — 6,3-дюймовый OLED (1 — 120 Гц);

процессор — Apple A19 Pro;

оперативная память — 12 ГБ;

внутренняя память — 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

камеры — 48 МП основная (f/1,78), 48 МП сверхширокоугольная (f/2,2), 48 МП телеобъектив с 4-кратным увеличением (f/2,8), 18 МП фронтальная (f/1,9);

габариты — 150 x 71,9 x 8,75 мм;

вес — 206 граммов.

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro Фото: Tech Advisor

Миниатюрный Google Pixel 10 Pro имеет такие же размеры, как и iPhone 17 Pro. Помимо длительного времени автономной работы и высокой производительности, он обладает одним из самых ярких экранов на рынке. Это стало возможным благодаря технологии Super Actua от Google.

Pixel 10 Pro не так универсален, как iPhone 17 Pro, однако Google не повысила цены в 2026 году, в отличие от компаний Apple и Samsung.

Характеристики Google Pixel 10 Pro:

дисплей — 6,3-дюймовый OLED (1280 x 2856, 1–120 Гц);

процессор — Tensor G5;

оперативная память — 16 ГБ;

внутренняя память — 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

задние камеры — 50 МП широкоугольная (f/1.68), 48 МП сверхширокоугольная (f/1.7), 48 МП 5-кратный телеобъектив (f/2.8) 42 МП фронтальная (f/2.2);

габариты — 152,8 x 72 x 8,6 мм;

вес — 207 граммов.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Google Pixel 10a значительно дешевле других моделей из этого списка. Тем не менее, он оснащён ИИ-функциями от Google, отличается увеличенным временем автономной работы и более быстрой зарядкой, а также имеет лаконичный дизайн и хороший выбор цветов.

Стоит учитывать, что Pixel 10a мало изменился по сравнению с Pixel 9a, а его чипсет Google Tensor G4 не самый мощный. Однако это один из лучших компактных телефонов по соотношению цены и качества, который можно купить в 2026 году.

Характеристики Google Pixel 10a:

дисплей — 6,3-дюймовый Actua pOLED (2424 x 1080, 60–120 Гц);

процессор — Tensor G4;

оперативная память — 8 ГБ;

внутренняя память — 128 ГБ, 256 ГБ;

камеры — 48 МП (f/1,7) основная, 13 МП (f/2,2) сверхширокоугольная, 13 МП фронтальная (f/2,2);

габариты — 153,9 x 73 x 9 мм;

вес — 183 грамма.

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy S26 лидирует в сфере искусственного интеллекта. Этот смартфон может похвастаться как функциями Google Gemini, так и собственными инструментами Galaxy AI от Samsung.

Среди других преимуществ Samsung Galaxy S26 — яркий дисплей, мощный чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 7 лет обновлений программного обеспечения. Недостатками данной модели являются относительно небольшой аккумулятор и более высокая цена по сравнению с предыдущим поколением.

Характеристики Samsung Galaxy S26:

дисплей — 6,3-дюймовый AMOLED (2340x1080, 1 — 120 Гц);

процессор — Snapdragon 8 Elite 5;

оперативная память — 12 ГБ;

внутренняя память — 256 ГБ / 512 ГБ;

камеры — 50 МП (f/1,8) основная, 12 МП (f/2,2) сверхширокоугольная, 10 МП (f/2,4) телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, 12 МП фронтальная (f/2.2);

габариты — 149,6 x 71,7 x 7,2 мм;

вес — 167 граммов.

iPhone Air

iPhone Air Фото: Michael Andronico/CNN

iPhone Air отличается не только относительно компактным дисплеем, но и удивительно тонким корпусом и небольшим весом. Смартфон также оснащен мощным чипом A19 Pro и прочной титановой рамкой.

В то же время Apple пришлось пожертвовать временем автономной работы ради тонкого корпуса. Кроме того, iPhone Air оснащен лишь одной задней камерой и более скромным программным обеспечением, лишенным некоторых возможностей искусственного интеллекта.

Характеристики iPhone Air:

дисплей — 6,5-дюймовый OLED (1260 x 1736, 1 — 120 Гц);

процессор — A19 Pro;

оперативная память — 12 ГБ;

внутренняя память — 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

задняя камера — основная 48 МП (f/1,6), фронтальная камера 18 МП (f/1,9);

габариты — 156,2 x 74,7 x 5,6 мм;

вес — 165 г.

Напомним, что iQOO в скором времени выпустит субфлагман Neo 11S, ориентированный на производительность.

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