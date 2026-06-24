Лучшие недорогие смартфоны Motorola в 2026 году: эксперт посоветовал 3 модели (фото)

В 2026 году компания Motorola обновила линейку своих бюджетных смартфонов, оснастив их более ёмкими аккумуляторами и более прочными корпусами.

Для тех, кто собирается купить недорогой смартфон на Android, эксперт портала Gizmochina порекомендовал 3 варианта от Motorola.

Moto G Power (2026)

Moto G Power (2026) Фото: Motorola

Новый Moto G Power оснащен 6,8-дюймовым ЖК-экраном FHD+ с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит. Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для повседневного использования, например, для просмотра веб-страниц, видео и обмена сообщениями.

Moto G Power оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт. Телефон защищен от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68/IP69, а также имеет сертификат прочности MIL-STD-810H.

Відео дня

Цена Moto G Power (2026) — 300 долларов (около 13 493 грн).

Moto G 5G (2026)

Фото: Motorola

Moto G 5G (2026) — это ещё более недорогой смартфон, в котором используется тот же процессор MediaTek Dimensity 6300 и аккумулятор ёмкостью 5200 мАч, что и в Moto G Power (2026). Однако остальные характеристики Moto G 5G несколько скромнее.

Телефон оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением HD+. Эта модель также имеет всего 4 ГБ оперативной памяти, что может быть заметно при многозадачности или работе нескольких приложений в фоновом режиме. Степень защиты от воды снижена до IP52, поэтому устройство способно выдерживать небольшие брызги, но не может погружаться в воду.

Цена Moto G 5G (2026) — 200 долларов (около 8 995 грн).

Moto G Stylus 5G (2026)

Moto G Stylus 5G (2026) Фото: Motorola

Moto G Stylus 5G (2026) — самый дорогой смартфон в списке. Одной из его особенностей является встроенный активный стилус, поддерживающий чувствительность к наклону и давлению. Motorola интегрировала его с искусственным интеллектом Google Gemini.

Важно

Более дешевая версия Nothing Phone (4a): новый смартфон прошел тест на производительность (видео)

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым экраном pOLED с разрешением 1,5K, который значительно ярче, чем ЖК-дисплеи в более дешевых моделях. Среди других преимуществ Moto G Stylus 5G — более мощный процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 50-мегапиксельная основная камера с сенсором Sony LYT-700C, быстрая зарядка мощностью 68 Вт, беспроводная зарядка мощностью 15 Вт, а также уровень защиты IP68/IP69.

Цена Moto G Stylus 5G (2026) — 500 долларов (около 22 488 грн).

Напомним, что Realme выпустила новый бюджетный смартфон P4x 4G с емким аккумулятором.

Фокус также сообщал, что смартфон Tecno Camon Slim отличается тонким корпусом и качественным дисплеем.