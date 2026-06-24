Найкращі недорогі смартфони Motorola у 2026 році: експрет порадив 3 моделі (фото)

У 2026 році компанія Motorola оновила лінійку своїх бюджетних смартфонів, оснастивши їх більшими акумуляторами та міцнішими корпусами.

Для тих, хто збирається купити недорогий смартфон Android, експерт порталу Gizmochina порекомендував 3 варіанти від Motorola.

Moto G Power (2026)

Moto G Power (2026) Фото: Motorola

Новий Moto G Power оснащений 6,8-дюймовим РК-екраном FHD+ з частотою оновлення 120 Гц та яскравістю до 1000 ніт. Смартфон працює на роцесорі MediaTek Dimensity 6300 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті. Цього достатньо для повсякденного використання, як от перегляд вебсторінок, відео та обмін повідомленнями.

Moto G Power отримав акумулятор ємністю 5200 мАг із дротовою зарядкою потужністю 30 Вт. Телефон захищений ід води та пилу за стандартом IP68/IP69, а також має сертифікацію міцності MIL-STD-810H.

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Ціна Moto G Power (2026) — 300 доларів (близько 13 493 грн).

Moto G 5G (2026)

Фото: Motorola

Moto G 5G (2026) — це ще дешевший смартфон, який використовує той самий процесор MediaTek Dimensity 6300 та акумулятор ємністю 5200 мАг, що й Moto G Power (2026). Проте решта характеристик Moto G 5G дещо скромніші.

Телефон має 6,7-дюймовий РК-дисплей з частотою оновлення 120 Гц та з нижчою роздільною здатністю HD+. Ця модель також має лише 4 ГБ оперативної пам’яті, що може бути помітно під час багатозадачності або роботи кількох програм у фоновому режимі. Водонепроникність знижена до IP52, тож пристрій здатен витримувати невеликі бризки, але не може занурюватись у воду.

Ціна Moto G 5G (2026) — 200 доларів (близько 8 995 грн).

Moto G Stylus 5G (2026)

Moto G Stylus 5G (2026) Фото: Motorola

Moto G Stylus 5G (2026) є найдорожчим смартфоном у списку. Однією з його особливостей є вбудований активний стилус, який підтримує чутливість до нахилу та тиску. Motorola інтегрувала його зі штучним інтелектом Google Gemini.

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Смартфон отримав 6,7-дюймовий екран pOLED з роздільною здатністю 1,5K, який є значно яскравішим, ніж РК-дисплеї в дешевших моделях. Серед інших переваг Moto G Stylus 5G – потужніший процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 50-мегапіксельна основна камера з сенсором Sony LYT-700C, швидка зарядка потужністю 68 Вт, бездротова зарядку потужністю 15 Вт, також рівень захисту IP68/IP69.

Ціна Moto G Stylus 5G (2026) — 500 доларів (близько 22 488 грн).

Нагадаємо, Realme випустила новий бюджетний смартфон P4x 4G з містким акумулятором.

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