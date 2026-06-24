Бюджетный флагман уже близко: раскрыты ключевые параметры смартфона iQOO Neo 11S

Компания iQOO вскоре выпустит новый смартфон Neo 11S, который позиционируется как субфлагман, ориентированный на производительность.

Основные характеристики iQOO Neo 11S уже появились в сети. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на авторитетного инсайдера.

По данным инсайдеров, iQOO Neo 11S будет работать на одной из версий чипсета Dimensity 9500 с низкой тактовой частотой, но конкурентоспособной производительностью. Эксперты предполагают, что это может быть Dimensity 9500s.

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iQOO Neo 11S, вероятно, также получит мощный аккумулятор емкостью от 8000 мАч, плоский дисплей 2K с частотой обновления 144 Гц, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а также защиту от пыли и воды по стандартам IP68/IP69.

Если слухи подтвердятся, iQOO Neo 11S предложит флагманские характеристики в более низком ценовом сегменте. В издании также полагают, что Neo 11S получит незначительные изменения по сравнению с существующим Neo 11, который дебютировал в Китае в ноябре прошлого года.

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