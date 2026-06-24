Бюджетний флагман вже близько: розкрито ключові параметри смартфона iQOO Neo 11S

Компанія iQOO незабаром випустить новий смартфон Neo 11S, який позиціонується як субфлагман, орієнтований на продуктивність.

Ключові характеристики iQOO Neo 11S вже з’явилися в мережі. Про це пише Gizmochina з посиланням на авторитетного інсайдера.

За даними інформаторів, iQOO Neo 11S працюватиме на одній з версій чипсета Dimensity 9500 з низьким тактовим числом, але конкурентоспроможною продуктивністю. Експерти припускають, що це може бути Dimensity 9500s.

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iQOO Neo 11S також, ймовірно, отримає потужний акумулятор ємністю від 8000 мАг, плоский дисплей 2K 144 Гц, ультразвуковий сканер відбитків пальців, а також захист від пилу та води за стандартами IP68/IP69.

Якщо чутки виявляться правдивими, iQOO Neo 11S принесе флагманські характеристики в нижчий ціновий сегмент. У виданні також вважають, що Neo 11S отримає незначні зміни порівняно з існуючим Neo 11, який дебютував у Китаї в листопаді минулого року.

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