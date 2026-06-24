Найкращі компактні смартфони 2026 року: топ 5 моделей з хорошими характеристиками (фото)

Хоча сандартним розміром для сучасних телефонів сьогодні є 6,7 дюйма, великі бренди також випускають менші версії своїх флагманів.

Зараз до компактних смартфонів зараховують моделі з діагоналлю екрана менше 6,5 дюйма. Про найкращі з них розповів портал Tom's Guide

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Фото: Скриншот

iPhone 17 Pro пропонує високу продуктивність та солідний час автономної роботи у відносно невеликому корпусі. Смартфон працює на чипі Apple A19 Pro, а його новий алюмінієвий дизайн сприяє охолодженню при навантаженнях.

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Ще однією суттєвою перевагою iPhone 17 Pro є система камер, включно з фронтальною камерою Center Stage та новим телеоб'єктивом з 4-кратним збільшенням, який може збільшувати об'єкт до 8 разів без втрати деталей.

Характеристики iPhone 17 Pro:

дисплей — 6,3-дюймовий OLED (1 — 120 Гц);

процесор — Apple A19 Pro;

оперативна пам'ять — 12 ГБ;

пам'ять — 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

камери — 48 МП основна (f/1.78), 48 МП надширококутна (f/2.2), 48 МП телеоб'єктив з 4-кратним збільшеним об'єктивом (f/2.8), 18 МП фронтальна (f/1.9);

габарити — 150 x 71,9 x 8,75 мм;

вага — 206 грамів.

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Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro Фото: Tech Advisor

Мініатюрний Google Pixel 10 Pro має такий самий розмір, як і iPhone 17 Pro. Окрім хорошого часу автономної роботи та продуктивності, він пропонує один з найяскравіших екранів на ринку. Це стало можливим завдяки технології Super Actua від Google.

Pixel 10 Pro не такий універсальний, як iPhone 17 Pro, проте Google не підняла ціни у 2026 році, як це зробили компанії Apple та Samsung.

Характеристики Google Pixel 10 Pro:

дисплей — 6,3-дюймовий OLED (1280 x 2856, 1-120 Гц);

процесор — Tensor G5;

оперативна пам'ять — 16 ГБ;

пам'ять — 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

задні камери — 50 МП ширококутна (f/1.68), 48 МП надширококутна (f/1.7), 48 МП 5-кратний телеоб'єктив (f/2.8) 42 МП фронтальна (f/2.2);

габарити — 152,8 x 72 x 8,6 мм;

вага — 207 грамів.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Google Pixel 10a набагато дешевший за інші моделі у цьому списку. Тим не менш, він оснащений ШІ-функціями від Google, має покращений час роботи від акумулятора та швидкість заряджання, пропонує чистий дизайн і хороший вибір кольорів.

Варто враховувати, що Pixel 10a мало змінився порівняно з Pixel 9a, а його чипсет Google Tensor G4 не найпотужніший. Однак один з найкращих компактний телефонів за співвідношенням ціни та якості, який можна купити у 2026 році.

Характеристики Google Pixel 10a:

дисплей — 6,3-дюймовий Actua pOLED (2424 x 1080, 60 — 120 Гц);

процесор — Tensor G4;

оперативна пам'ять — 8 ГБ;

пам'ять -128 ГБ, 256 ГБ;

камери — 48 МП (f/1.7) основна, 13 МП (f/2.2) надширококутна, 13 МП фронтальна (f/2.2);

габарити — 153,9 x 73 x 9 мм;

вага — 183 грами.

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy S26 лідирує, коли йдеться про штучний інтелект. Цей смартфон може похвалитися як функціями Google Gemini, так і власними інструментами Galaxy AI від Samsung.

Серед інших переваг Samsung Galaxy S26 — яскравий дисплей, потужний чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 та 7 років оновлень програмного забезпечення. Недоліками даної моделі є відносно скромний акумулятор та вища ціна порівняно з попереднім поколінням.

Характеристики Samsung Galaxy S26:

дисплей — 6,3-дюймовий AMOLED (2340x1080, 1 — 120 Гц);

процесор — Snapdragon 8 Elite 5;

оперативна пам'ять — 12 ГБ;

пам'ять — 256 ГБ / 512 ГБ№

камери — 50 МП (f/1.8) основна, 12 МП (f/2.2) надширококутна, 10 МП (f/2.4) телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом, 12 МП фронтальна (f/2.2);

габарити — 149,6 x 71,7 x 7,2 мм;

вага — 167 грамів.

iPhone Air

iPhone Air Фото: Michael Andronico/CNN

iPhone Air пропонує не лише відносно компактний дисплей, але й напрочуд тонкий корпус та невелику вагу. Смартфон також отримав потужний чип A19 Pro та міцну титанову рамку.

Водночас Apple довелося пожертвувати часом автономної роботи заради тонкого профілю. Окрім того, iPhone Air має лише одну задню камеру та скромніше програмне забезпечення, позбавлене деяких можливостей штучного інтелекту.

Характеристики iPhone Air:

дисплей — 6,5-дюймовий OLED (1260 x 1736, 1 — 120 Гц);

процесор — A19 Pro;

оперативна пам'ять — 12 ГБ;

пам'ять — 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

задня камера — основна 48 МП (f/1.6), фронтальна камера 18 МП (f/1.9);

габарити — 156,2 x 74,7 x 5,6 мм;

вага — 165 г.

Нагадаємо, iQOO незабаром випустить субфлагман Neo 11S, орієнтований на продуктивність.

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