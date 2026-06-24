Производительность флагмана по разумной цене: сколько стоит новинка от Xiaomi (фото)

Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, в скором времени выпустит новый смартфон K90 Ultra, который позиционируется как мощное игровое устройство.

Redmi K90 Ultra выйдет в Китае 30 июня. Дизайн смартфона и несколько ключевых характеристик компания Redmi обнародовала в Weibo.

Сообщается, что Redmi K90 Ultra оснащён чипсетом Snapdragon 8 Elite. По данным бренда, он может сравниться или даже превзойти устройства, оснащённые новым SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, по игровой производительности.

Redmi K90 Ultra Фото: Redmi

Redmi K90 Ultra получил встроенный вентилятор, способный обеспечить охлаждение до 10 °C за 100 секунд. Redmi утверждает, что K90 Ultra может поддерживать 60 кадров/с на максимальных настройках графики в течение 60 минут без снижения производительности процессора из-за перегрева.

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Более того, компания заявила, что телефон способен поддерживать частоту 144 кадров/с в играх жанра Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) — — в течение 180 минут при температуре окружающей среды 30 °C без снижения производительности.

Redmi K90 Ultra Фото: Redmi

Что касается остальных характеристик, Redmi K90 Ultra оснащён 6,83-дюймовым дисплеем с тонкими рамками, центральной рамкой из алюминиевого сплава и двойной задней камерой. Корпус смартфона является полноценно пыле- и водонепроницаемым.

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На рендерах смартфон представлен в цвете Space Silver. В верхней части задней панели можно заметить прямоугольный модуль камеры, на котором также расположен вентилятор.

Цена Redmi K90 Ultra — 440 долларов (около 19 749 грн).

Напомним, что будущий бюджетный смартфон Nothing Phone (4b) прошел тест производительности в Geekbench.

Фокус также сообщал, что эксперты сравнили смартфоны среднего ценового сегмента OnePlus Nord 6 и Poco X8 Pro.