Бюджетные смартфоны с функциями флагманов: сравнение OnePlus Nord 6 и Poco X8 Pro (фото)

Смартфоны OnePlus Nord 6 и Poco X8 Pro относятся к сегменту верхнего среднего класса, поэтому предлагают некоторые флагманские характеристики по более доступным ценам.

Эксперты портала Gizmochina сравнили характеристики среднебюджетных смартфонов Poco X8 Pro и OnePlus Nord 6.

Дизайн и дисплей

OnePlus Nord 6 Фото: OnePlus

Оба смартфона отличаются премиальным дизайном и защитой по стандартам IP68/IP69K. OnePlus Nord 6 имеет пластиковую рамку и заднюю панель, тогда как Poco X8 Pro оснащён алюминиевой рамкой, что придаёт ему более флагманский вид.

Как OnePlus Nord 6, так и Poco X8 Pro оснащены AMOLED-дисплеями, однако их характеристики различаются. Экран OnePlus отличается высокой частотой обновления 165 Гц и обладает более надежной защитой благодаря стеклу Crystal Guard. В свою очередь, Poco предлагает Dolby Vision, более высокую глубину цвета и лучшую яркость.

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Производительность и аккумулятор

Poco X8 Pro Фото: Beebom Gadgets

OnePlus Nord 6 оснащён более мощным процессором Snapdragon 8s Gen 4, который в сочетании с памятью UFS 4.1 обеспечивает флагманскую производительность для игр и многозадачности. Poco X8 Pro получил чипсет Dimensity 8500 Ultra, который хорошо справляется с повседневными задачами, но уступает Snapdragon 8s Gen 4 по общей мощности и графической производительности.

Что касается аккумуляторов, OnePlus Nord 6 оснащён батареей ёмкостью 7500 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт. В свою очередь, Poco X8 Pro оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.

Камера

Poco X8 Pro Фото: YouTube

Poco X8 Pro и OnePlus Nord 6 оснащены схожими камерными системами, включающими 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.

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Poco обладает небольшим аппаратным преимуществом благодаря диафрагме f/1.5, которая может помочь захватить больше света в условиях низкой освещённости. С другой стороны, камера OnePlus, вероятно, понравится пользователям, для которых приоритетом являются цветопередача и стабильная обработка фотографий.

OnePlus Nord 6 также лидирует в сфере селфи. Его 32-мегапиксельная фронтальная камера поддерживает автофокусировку и может записывать видео в формате 4K, тогда как Poco X8 Pro использует 20-мегапиксельную камеру, записывающую видео в формате 1080p

Заключение

OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

По мнению экспертов, OnePlus Nord 6 — это в целом лучший смартфон среднего класса. Он отличается более высокой производительностью, более ёмким аккумулятором, более плавным дисплеем и превосходной фронтальной камерой.

В свою очередь, Poco X8 Pro остается отличной альтернативой для тех, кто ищет более недорогой телефон с высококачественными материалами и быстрой зарядкой.

Цена OnePlus Nord 6 в Украине — от 22 969 грн.

Цена Poco X8 Pro в Украине — от 16 300 грн.

Напомним, ранее эксперты сравнили смартфоны OnePlus Nord 6 и Nothing Phone (4a).

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