Дешевші смартфони з функціями флагманів: порівняння OnePlus Nord 6 та Poco X8 Pro (фото)

Смартфони OnePlus Nord 6 та Poco X8 Pro належать до сегменту верхнього середнього класу, тож пропонують деякі флагманські характеристики за більш доступними цінами.

Характеристики середньобюджетних телефонів Poco X8 Pro та OnePlus Nord 6 порівняли експерти порталу Gizmochina.

Дизайн та дисплей

OnePlus Nord 6 Фото: OnePlus

Обидва смартфони мають преміальний дизайн та захист за стандартами IP68/IP69K. OnePlus Nord 6 пластикову рамку та задню панель, тоді як Poco X8 Pro отримав алюмінієву рамку, що надає йому більш флагманського вигляду.

Як OnePlus Nord 6, так і Poco X8 Pro мають AMOLED-дисплеї, однак їхні характеристики різняться. Екран OnePlus вирізняється високою частотою оновлення 165 Гц та має надійніший захист завдяки склу Crystal Guard. Своєю чергою Poco пропонує Dolby Vision, вищу глибину кольору та кращу яскравість.

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Продуктивність та акумулятор

Poco X8 Pro Фото: Beebom Gadgets

OnePlus Nord 6 має потужніший процесор Snapdragon 8s Gen 4, який у поєднанні з пам'яттю UFS 4.1 забезпечує флагманську швидкість для ігор та багатозадачність. Poco X8 Pro отримав чипсет Dimensity 8500 Ultra, який добре справляється з щоденними завданнями, але поступається Snapdragon 8s Gen 4 за загальною потужністю та графічною продуктивністю.

Що стосується акумуляторів, OnePlus Nord 6 має батарею ємністю 7500 мАг та підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт. Натомість Poco X8 Pro оснащений акумулятором на 6500 мАг з пітримкою зарядки потужністю 80 Вт.

Камера

Poco X8 Pro Фото: YouTube

Poco X8 Pro та OnePlus Nord 6 використовують схожі системи камер, що включають 50-мегапіксельний основний сенсор з оптичною стабілізацією зображення та 8-мегапіксельну надширококутну камеру.

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Poco має невелику апаратну перевагу завдяки діафрагмі f/1.5, яка може допомогти захопити більше світла в темних умовах. З іншого боку, камера OnePlus, ймовірно, сподобається користувачам, для яких у пріоритеті відтворення кольорів та стабільна обробка фото.

OnePlus Nord 6 також лідирує, коли йдеться про селфі. Його 32-мегапіксельна фронтальна камера має підтримку автофокусування та може записувати відео у форматі 4K, тоді як Poco X8 Pro використовує 20-мегапіксельну камеру, що записує відео у форматі 1080p

Висновок

OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

На думку експертів, OnePlus Nord 6 — це загалом кращий смартфон середнього класу. Він пропонує кращу продуктивність, потужніший акумулятор, більш плавний дисплей та чудову фронтальну камеру.

Своєю чергою Poco X8 Pro залишається чудовою альтернативою для тих, хто шукає дешевший телефон з високоякісними матеріалами та швидкою зарядку.

Ціна OnePlus Nord 6 в Україні — від 22 969 грн.

Ціна Poco X8 Pro в Україні — від 16 300 грн.

Нагадаємо, раніше експерти порівняли смартфони OnePlus Nord 6 та Nothing Phone (4a).

Фокус також повідомляв, що Realme випустила новий бюджетний смартфон P4x 4G.