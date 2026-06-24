Продуктивність флагмана за розумну ціну: скільки коштує новинка від Xiaomi (фото)

Бренд Redmi, що належить компанії Xiaomi, незабаром випустить новий смартфон K90 Ultra, який позиціонується як потужний ігровий пристрій.

Redmi K90 Ultra вийде в Китаї 30 червня. Дизайн смартфона та кілька ключових характеристик Redmi оприлюднила на Weibo.

Повідомляється, що Redmi K90 Ultra оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite. За даними бренду, він може зрівнятися або навіть перевершити пристрої, оснащені новим Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC, за ігровою продуктивністю.

Redmi K90 Ultra Фото: Redmi

Redmi K90 Ultra отримав вбудований вентилятор, здатний забезпечити охолодження до 10°C за 100 секунд. Redmi стверджує, що K90 Ultra може підтримувати 60 кадрів/с на найвищих налаштуваннях графіки протягом 60 хвилин без зниження продуктивності процесора через перегрів.

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Ба більше, компанія заявила, що телефон може підтримувати швидкість 144 кадрів/с в іграх Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) протягом 180 хвилин за температури навколишнього середовища 30°C, не знижуючи продуктивність.

Redmi K90 Ultra Фото: Redmi

Що стосується інших характеристик, Redmi K90 Ultra отримав 6,83-дюймовий дисплеєй з тонкими рамками, центральною рамкою з алюмінієвого сплаву та подвійною задньою камерою. Корпус смартфона є повноцінним пило- та водонепроникним.

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На реденрах смартфон представлений у кольорі Space Silver. У верхній частині задньої панелі можна помітити прямокутний модуль камери, на якому також розташований вентилятор.

Ціна Redmi K90 Ultra — 440 доларів (близько 19 749 грн).

Нагадаємо, майбутній бюджетний смартфон Nothing Phone (4b) пройшов тест на продуктивністю на Geekbench.

Фокус також повідомляв, що експерти порівняли середньобюджетні смартфони OnePlus Nord 6 та Poco X8 Pro.