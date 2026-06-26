Бюджетний смартфон з хорошою продуктивністю: яку модель радять експерти (фото)

Смартфон Poco M8 Pro 5G пропонує напрочуд потужний процесор та тривалий час роботи від акумулятора за розумну ціну.

Poco M8 Pro 5G працює значно швидше та плавніше, ніж більшість недорогих смартфонів. З огляду на це, він отримав звання найкращого бюджетного телефона за продуктивністю від експертів порталу Independent.

Смартфон M8 Pro 5G працює на базі 8-ядерного процесора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Це сучасний чип, створений за енергоефективним 4-нм технологічним процесом, який забезпечує чудову продуктивність.

Poco M8 Pro 5G Фото: Independent

Ще однією сильною стороною Poco M8 Pro 5G є акумулятор ємністю 500 мАг. Він легко забезпечує цілий день роботи при інтенсивному використанні, а також підтримує швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт.

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Що стосується фотозйомки, Poco M8 Pro 5G має 50-мегапіксельну основну камеру, ультраширококутний об'єктив та 32-мегапіксельну фронтальну камеру. Смартфон робить пристойні знімки за хорошого освітлення, проте в неідеальних умовах фото виходять дещо шумними.

Основним недоліком Poco M8 Pro 5G вважають програмне забезпечення. Як зазначають у виданні, HyperOS від Xiaomi менш інтуїтивно зрозуміла, ніж у конкурентів, а кількість встановлених за замовчуванням програм надто велика.

Ціна Poco M8 pro 5G в Україні — від 12 999 грн.

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