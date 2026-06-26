Надійний, але недорогий смартфон: вийшла новинка Vivo з батареєю на 7200 мАг (фото)

Компанія Vivo представила новий недорогий смартфон Vivo Y6, який став ребрендинговою версією існуючого Y500i.

Vivo Y6 може похвалитися тривалим часом автономної роботи, довговічністю та плавною роботою дисплея. Деталі про пристрій Vivo розкрила на своєму офіційному сайті.

Смартфон Vivo Y6 оснащений 6,75-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю 1570 x 720, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 1200 ніт. Він отримав 50-мегапіксельну задню камеру та 8-мегапіксельну фронтальну камеру.

Vivo Y6a Фото: Vivo

Vivo Y6 працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та 256 ГБ пам'яті UFS 3.1. Смартфон також підтримує додаткові 8 ГБ віртуальної оперативної пам'яті та працює під управлінням OriginOS 6 на базі Android 16.

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Однією з переваг Vivo Y6 є потужний акумулятор ємністю 7200 мАг з підтримкою швидкої зарядки 44 Вт. За даними Vivo, батарея розрахована 1800 циклів зарядки або шість років експлуатації.

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Інші характеристики Vivo Y6 включають стереодинаміки, NFC, ІЧ-передавач, бічний сканер відбитків пальців, розблокування обличчям, підтримку двох SIM-карт, захист від води та пилу за стандартом IP69/IP68. Серед доступних варіантів підключення — 5G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB Type-C та підтримка аудіокодеків aptX Adaptive.

Vivo Y6 доступний у кольорах Obsidian Black, Galaxy Silver та Phoenix Gold. Смартфон вже вийшов в Китаї. Дата глобального релізу поки не розголошується.

Ціна Vivo Y6 — 295 доларів (близько 13 220 грн).

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