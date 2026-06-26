Дві камери по 200 МП та потужний процесор: коли чекати смартфон Xiaomi 18 Pro

Компанія Xiaomi готується випустити серію флагманських смартфонів Xiaomi 18. Характеристики Xiaomi 18 Pro вже просочились в мерержу.

Майбутній Xiaomi 18 Pro, схоже, матиме кращі камери, ніж стандартний Xiaomi 18, а також низку інших оновлень. Про це пише Gizmochina з посиланням на авторитетного інсайдера.

Повідомляється, що Xiaomi 18 Pro працюватиме на флагманському процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 6-ї серії, виготовленому за 2-нм технологією. Акумулятор смартфона ємністю близько 7000 мАг підтримуватиме дротову та бездротову зарядку потужністю 100 Вт.

За даними інформатора, Xiaomi 18 Pro може запропонувати два 200-мегапіксельні об’єктиви — основну камеру SmartSens з технологією LOFIC та перископічний телеоб'єктив. Їх, ймовірно, доповнить 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив.

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Чутки вказують на те, що Xiaomi 18 Pro збереже задній дисплей, як у його попередника, а також буде більш універсальним та керованим штучним інтелектом. Окрім того, передній дисплей може бути оснащений функцією конфіденційності, подібною до тієї, що використовує Samsung Galaxy S26 Ultra. Корпус смартфон отримає найвищий рівень водонепроникності.

Зо стосується дати виходу, Xiaomi 18 Pro може дебютувати у вересні 2026 року разом з Xiaomi 18 Pro Max.

Нагадаємо, бренд Redmi, що належить компанії Xiaomi, скоро випустить новий смартфон K90 Ultra.

Фокус також повідомляв, що Samsung незабаром представить бюджетний телефон Galaxy A27.