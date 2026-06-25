Новий недорогий смартфон Samsung показали в мережі: скільки коштує Galaxy A27 (фото)

Компанія Samsung незабаром представить новий бюджетний смартфон Galaxy A27. Характеристики пристрою вже витекли в мережу.

Зображення упаковки Samsung Galaxy A27 дає попереднє уявлення про кольори, варіанти пам'яті та ціну телефону. Відповідне фото опублікував кенійський магазин електроніки Phoneporium в Instagram.

Судячи з фото, Samsung Galaxy A27 вийде у чорному, синьому та світло-зеленому варіантах. Роздрібний продавець повідомив, що смартфон матиме 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ власної пам’яті. Окрім того, на упаковці зазначена 24-місячна гарантія.

Коробки Samsung Galaxy A27 Фото: Instagram

Коробка також показує, що Galaxy A27 отримав вертикальну потрійну основну камеру зі світлодіодним спалахом. Збоку можна помітити регулятор гучності та кнопку живлення, яка також виконує функцію сканера відбитків пальців.

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Заявлена ціна Samsung Galaxy A27 — 293 долари (близько 13 180 грн).

Що відомо про Samsung Galaxy A27

Більш ранні витоки свідчать, що Galaxy A27 має габарити 162,4 x 78,2 x 7,8 мм та важить 200 грамів. Смартфон отримав 6,7-дюймовий Super AMOLED-екран з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 800 ніт, а також захисне скло Gorilla Glass Victus+.

В основі Galaxy A27 лежить процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Приємним бонусом є слот з можливістю встановлення карт microSD об'ємом до 2 ТБ. Корпус телефона захищений від пилу та бризок за стандартом IP64.

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Система камер Galaxy A27 включає основний сенсор на 50 Мп, ультраширококутний модуль на 5 Мп, макрооб'єктив на 2 Мп та 12-мегапіксельну фронтальну камеру. Акумулятор має ємність 5000 мА·год та підтримує зарядку потужністю 25 Вт.

Очікується, що Galaxy A27 постачатиметься з новітньою ОС Android 16 та оболонкою One UI 8.5. Samsung обіцяє 6 років оновлень ОС та регулярних патчів.

Нагадаємо, Honor збирається випустити смартфон з акумулятором ємністю близько 14 000 мАг.

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