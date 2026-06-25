Смартфон з акумулятором на 14 000 мАг: нова модель Honor розсекречена до анонсу

Компанія Honor, ймовірно, збирається випустити новий смартфон з акумулятором ємністю близько 14 000 мАг.

Нещодавно Honor представила телефон X80 Pro Max з місткою батареєю на 11 000 мАг, проте майбутній пристрій бренду може значно перевершити цей показник. Про це пише Android Authority з посиланням на авторитетного інсайдера.

За даними інформатора, смартфон Honor з акумулятором ємністю 14 000 мАг може важити 220 грамів. У такому разі він буде трохи важчим за Samsung Galaxy S26 Ultra, проте легшим за Galaxy S24 Ultra.

Як зазначають експерти, акумулятор на 14 000 мАг здатен забезпечити до чотирьох днів роботи смартфона без підзарядки. Якщо Honor X80 Pro Max обіцяє 42 дні в режимі очікування, 73 години в режимі дзвінків і 23,9 години в режимі ігор, то майбутній пристрій, схоже, пропонуватиме ще більше автономності.

Відео дня

Опитування Яким ноутбуком ви користуєтесь? Опитування відкрите до Lenovo Xiaomi MаcBook Dell Asus Acer HP Інший варіант Голосувати

У виданні також приспустили, що смартфон Honor з АКБ на 14 000 мАг може вийти лише в Китаї. Це пов’язано з тим, що європейські правила обмежують загальну ємність акумуляторних елементів, що змушує компанії використовувати двоелементні конструкції акумуляторів як обхідний шлях. Однак навіть двоелементний акумулятор ємністю 14 000 мАг порушуватиме правила ЄС.

Також варто враховувати, що Honor наразі не підтвердила мабутній випуск згаданого смартфона.

Нагадаємо, нещодавно вийшов смартфон Realme P4x 4G з містким акумулятором на 8000 мАг.

Фокус також повідомляв, що Vivo X Fold 6 може обійти Galaxy Z Fold 8 Ultra за ємністю батареї.