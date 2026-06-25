Смартфон с аккумулятором емкостью 14 000 мАч: новая модель Honor раскрыта до анонса

Компания Honor, вероятно, собирается выпустить новый смартфон с аккумулятором емкостью около 14 000 мАч.

Недавно Honor представила телефон X80 Pro Max с емкой батареей на 11 000 мАч, однако будущее устройство бренда может значительно превзойти этот показатель. Об этом пишет Android Authority со ссылкой на авторитетного инсайдера.

По данным инсайдера, смартфон Honor с аккумулятором емкостью 14 000 мАч может весить 220 граммов. В таком случае он будет немного тяжелее Samsung Galaxy S26 Ultra, но легче Galaxy S24 Ultra.

Как отмечают эксперты, аккумулятор емкостью 14 000 мАч способен обеспечить до четырёх дней работы смартфона без подзарядки. Если Honor X80 Pro Max обещает 42 дня в режиме ожидания, 73 часа в режиме звонков и 23,9 часа в режиме игр, то будущее устройство, похоже, предложит ещё большую автономность.

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В издании также сообщили, что смартфон Honor с аккумулятором на 14 000 мАч может выйти только в Китае. Это связано с тем, что европейские правила ограничивают общую ёмкость аккумуляторных элементов, что вынуждает компании использовать двухэлементные конструкции аккумуляторов в качестве обходного пути. Однако даже двухэлементный аккумулятор емкостью 14 000 мАч будет нарушать правила ЕС.

Также стоит учитывать, что компания Honor пока не подтвердила возможный выпуск упомянутого смартфона.

Напомним, недавно вышел смартфон Realme P4x 4G с емким аккумулятором на 8000 мАч.

Фокус также сообщал, что Vivo X Fold 6 может превзойти Galaxy Z Fold 8 Ultra по емкости аккумулятора.