Новый недорогой смартфон Samsung показали в сети: сколько стоит Galaxy A27 (фото)

Компания Samsung вскоре представит новый бюджетный смартфон Galaxy A27. Характеристики устройства уже просочились в сеть.

Изображение упаковки Samsung Galaxy A27 даёт предварительное представление о цветах, вариантах объёма памяти и цене телефона. Соответствующее фото опубликовал кенийский магазин электроники Phoneporium в Instagram.

Судя по фотографиям, Samsung Galaxy A27 выйдет в чёрном, синем и светло-зелёном цветах. Розничный продавец сообщил, что смартфон будет оснащён 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Кроме того, на упаковке указана 24-месячная гарантия.

Коробки Samsung Galaxy A27 Фото: Instagram

На коробке также видно, что Galaxy A27 оснащен вертикальной тройной основной камерой со светодиодной вспышкой. Сбоку можно заметить регулятор громкости и кнопку питания, которая также выполняет функцию сканера отпечатков пальцев.

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Заявленная цена Samsung Galaxy A27 — 293 доллара (около 13 180 грн).

Что известно о Samsung Galaxy A27

Согласно более ранним утечкам, Galaxy A27 имеет габариты 162,4 x 78,2 x 7,8 мм и весит 200 граммов. Смартфон получил 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 800 нит, а также защитное стекло Gorilla Glass Victus+.

В основе Galaxy A27 лежит процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Приятным бонусом является слот с возможностью установки карт microSD объемом до 2 ТБ. Корпус телефона защищен от пыли и брызг в соответствии со стандартом IP64.

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Система камер Galaxy A27 включает основной сенсор на 50 Мп, ультраширокоугольный модуль на 5 Мп, макрообъектив на 2 Мп и 12-мегапиксельную фронтальную камеру. Аккумулятор имеет емкость 5000 мА·ч и поддерживает зарядку мощностью 25 Вт.

Ожидается, что Galaxy A27 будет поставляться с новейшей ОС Android 16 и оболочкой One UI 8.5. Samsung обещает 6 лет обновлений ОС и регулярных патчей.

Напомним, что Honor планирует выпустить смартфон с аккумулятором емкостью около 14 000 мАч.

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