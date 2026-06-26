Две камеры по 200 МП и мощный процессор: когда выйдет смартфон Xiaomi 18 Pro
Компания Xiaomi готовится выпустить серию флагманских смартфонов Xiaomi 18. Характеристики Xiaomi 18 Pro уже просочились в сеть.
Будущий Xiaomi 18 Pro, судя по всему, будет оснащён камерами лучшего качества, чем стандартная модель Xiaomi 18, а также получит ряд других обновлений. Об этом пишет Gizmochina со ссылкой на авторитетного инсайдера.
Сообщается, что Xiaomi 18 Pro будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite 6-й серии, изготовленном по 2-нм технологии. Аккумулятор смартфона емкостью около 7000 мАч будет поддерживать проводную и беспроводную зарядку мощностью 100 Вт.
По данным инсайдера, Xiaomi 18 Pro может быть оснащён двумя 200-мегапиксельными объективами — основной камерой SmartSens с технологией LOFIC и перископическим телеобъективом. Их, вероятно, дополнит 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.
По слухам, Xiaomi 18 Pro сохранит задний дисплей, как у своего предшественника, а также станет более универсальным и будет оснащен функциями искусственного интеллекта. Кроме того, передний дисплей может быть оснащён функцией конфиденциальности, аналогичной той, что используется в Samsung Galaxy S26 Ultra. Корпус смартфона получит самый высокий уровень водонепроницаемости.
Что касается даты выхода, Xiaomi 18 Pro может дебютировать в сентябре 2026 года вместе с Xiaomi 18 Pro Max.
Напомним, что бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, вскоре выпустит новый смартфон K90 Ultra.
Фокус также сообщал, что Samsung в скором времени представит бюджетный смартфон Galaxy A27.