Надежный, но недорогой смартфон: вышла новинка Vivo с аккумулятором на 7200 мАч (фото)

Компания Vivo представила новый недорогой смартфон Vivo Y6, который стал ребрендинговой версией существующей модели Y500i.

Vivo Y6 может похвастаться длительным временем автономной работы, долговечностью и плавной работой дисплея. Подробности об устройстве Vivo раскрыла на своем официальном сайте.

Смартфон Vivo Y6 оснащен 6,75-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1570 x 720, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. Он оснащён 50-мегапиксельной задней камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Vivo Y6a Фото: Vivo

Vivo Y6 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ памяти UFS 3.1. Смартфон также поддерживает дополнительные 8 ГБ виртуальной оперативной памяти и работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16.

Відео дня

Одним из преимуществ Vivo Y6 является мощный аккумулятор емкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. По данным Vivo, батарея рассчитана на 1800 циклов зарядки или шесть лет эксплуатации.

Важно

В Android-смартфонах появится скрытая "прослушка": кого это коснется

Среди прочих характеристик Vivo Y6 — стереодинамики, NFC, ИК-передатчик, боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу, поддержка двух SIM-карт, защита от воды и пыли по стандарту IP69/IP68. Среди доступных вариантов подключения — 5G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB Type-C и поддержка аудиокодеков aptX Adaptive.

Vivo Y6 доступен в цветах Obsidian Black, Galaxy Silver и Phoenix Gold. Смартфон уже поступил в продажу в Китае. Дата глобального релиза пока не разглашается.

Цена Vivo Y6 — 295 долларов (около 13 220 грн).

Напомним, что характеристики будущего смартфона Xiaomi 18 Pro просочились в сеть.

Фокус также сообщал, что Samsung в скором времени выпустит бюджетный смартфон Galaxy A27.