Дешевший смартфон з потужною камерою та АКБ на 6500 мАг: чим порадує новинка Oppo (фото)

Компанія Oppo випустила смартфон Reno 16 FS, який позиціонується як дешевша версія Reno 16, проте пропонує деякі преміальні характеристики.

Oppo Reno 16 FS вже вийшов на європейському ринку. Ключові характеристики та ціну смартфона розкрив портал Gizmochina.

Oppo Reno 16 FS отримав 6,57-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю FHD+ 2372 x 1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, режимом високої яскравості до 1400 ніт та підтримкою 10-бітної глибини кольору. У дисплей також інтегрований оптичний сканер відбитків пальців. Доступні кольори Purple Black та Pop White.

Oppo Reno 16 FS Фото: Oppo

Смартфон оснащений процесором MediaTek Dimensity 7300 Energy у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та 256 ГБ пам'яті UFS 3.1. Працює пристрій під управлінням операційної системи ColorOS 16 на базі Android.

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Oppo Reno 16 FS має 50-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією зображення, 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив та 50-мегапіксельний телеоб'єктив з оптичною стабілізацією зображення. Спереду є 50-мегапіксельна фронтальна камера з автофокусом.

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Телефон також може похвалитися акумулятором ємністю 6500 мАг з підтримкою швидкої зарядки SuperVOOC потужністю 45 Вт. Серед інших примітних функцій – кнопк а Snap Key зі штучним інтелектом, стереодинаміки, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, захист від води та пилу за стандартом IP68 та підтримка eSIM.

Ціна Oppo Reno 16 FS у Європі — 649 євро (приблизно 33 223 грн).

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