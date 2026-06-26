Бюджетный смартфон с мощной камерой и АКБ на 6500 мАч: чем порадует новинка Oppo (фото)

Компания Oppo выпустила смартфон Reno 16 FS, который позиционируется как более доступная версия Reno 16, однако обладает некоторыми премиальными характеристиками.

Oppo Reno 16 FS уже появился на европейском рынке. Основные характеристики и цену смартфона раскрыл портал Gizmochina.

Oppo Reno 16 FS оснащён 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ 2372 x 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, режимом высокой яркости до 1400 нит и поддержкой 10-битной глубины цвета. В дисплей также встроен оптический сканер отпечатков пальцев. Доступны цвета Purple Black и Pop White.

Oppo Reno 16 FS Фото: Oppo

Смартфон оснащён процессором MediaTek Dimensity 7300 Energy в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ памяти UFS 3.1. Устройство работает под управлением операционной системы ColorOS 16 на базе Android.

Відео дня

Oppo Reno 16 FS оснащён 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельным телеобъективом с оптической стабилизацией изображения. Спереди расположена 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом.

Опрос Какие накладные наушники вы предпочитаете? Опрос открыт до AirPods Sony Bose Bowers & Wilkins CMF Marshall Sennheiser 1More Dyson Soundpeats Другой бренд Голосувати

Телефон также может похвастаться аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт. Среди других примечательных функций — кнопка Snap Key с искусственным интеллектом, стереодинамики, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, защита от воды и пыли по стандарту IP68 и поддержка eSIM.

Цена Oppo Reno 16 FS в Европе — 649 евро (примерно 33 223 грн).

Напомним, что компания Vivo представила недорогой смартфон Vivo Y6, который стал ребрендинговой версией существующей модели Y500i.

Фокус также сообщал, что в сети появились характеристики будущего смартфона Xiaomi 18 Pro.