Бюджетный смартфон с хорошей производительностью: какую модель рекомендуют эксперты (фото)

Смартфон Poco M8 Pro 5G отличается удивительно мощным процессором и длительным временем автономной работы по разумной цене.

Poco M8 Pro 5G работает значительно быстрее и плавнее, чем большинство недорогих смартфонов. Учитывая это, эксперты портала Independent признали его лучшим бюджетным смартфоном по производительности.

Смартфон M8 Pro 5G работает на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Это современный чип, созданный по энергоэффективному 4-нм технологическому процессу, который обеспечивает превосходную производительность.

Poco M8 Pro 5G Фото: Independent

Еще одним преимуществом Poco M8 Pro 5G является аккумулятор емкостью 500 мАч. Он с легкостью обеспечивает целый день работы при интенсивном использовании, а также поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт.

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Что касается фотосъемки, Poco M8 Pro 5G оснащён 50-мегапиксельной основной камерой, ультраширокоугольным объективом и 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Смартфон делает неплохие снимки при хорошем освещении, однако в неидеальных условиях фотографии получаются несколько зашумленными.

Основным недостатком Poco M8 Pro 5G считают программное обеспечение. Как отмечается в издании, HyperOS от Xiaomi менее интуитивно понятна, чем у конкурентов, а количество предустановленных приложений слишком велико.

Цена Poco M8 Pro 5G в Украине — от 12 999 грн.

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