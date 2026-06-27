Недорогой смартфон с флагманским дисплеем: назван лучший вариант на 2026 год (фото)
Бюджетный телефон Motorola G77 оснащен высококачественным AMOLED-дисплеем, а также отличается длительным временем автономной работы.
Учитывая характеристики и цену Motorola G77, эксперты портала Independent назвали его лучшим недорогим смартфоном для просмотра контента в 2026 году.
Motorola G77 оснащен 6,72-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Он обеспечивает яркие и насыщенные цвета, как и OLED-дисплеи. Несмотря на большой экран, этот смартфон не выглядит громоздким, как более старые модели Moto G.
Еще одним преимуществом Motorola G77 является автономность. Его аккумулятор емкостью 5200 мАч легко выдерживает целый день работы, включая просмотр потокового видео и пролистывание социальных сетей.Важно
Производительность Motorola G77 нельзя назвать флагманской, однако возможностей процессора MediaTek Dimensity 6400 вполне достаточно для повседневного использования. Телефон также получил лаконичное программное обеспечение, близкое к стандартному Android.
Что касается камер, основной объектив на 108 МП позволяет делать яркие и детализированные снимки при ярком освещении, однако недостаток света значительно снижает качество снимков. Сверхширокоугольная камера заметно слабее, поэтому эксперты советуют использовать ее изредка. Фронтальная камера на 32 МП в целом удовлетворительна.
- Цена Motorola G77 в Украине — 11 999 грн.
Напомним, что Poco M8 Pro 5G отличается мощным процессором и длительным временем автономной работы по разумной цене.
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