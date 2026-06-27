Недорогой смартфон с флагманским дисплеем: назван лучший вариант на 2026 год (фото)

Бюджетный телефон Motorola G77 оснащен высококачественным AMOLED-дисплеем, а также отличается длительным временем автономной работы.

Учитывая характеристики и цену Motorola G77, эксперты портала Independent назвали его лучшим недорогим смартфоном для просмотра контента в 2026 году.

Motorola G77 оснащен 6,72-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Он обеспечивает яркие и насыщенные цвета, как и OLED-дисплеи. Несмотря на большой экран, этот смартфон не выглядит громоздким, как более старые модели Moto G.

Дисплей Motorola G77 Фото: amateurphotographer.com

Еще одним преимуществом Motorola G77 является автономность. Его аккумулятор емкостью 5200 мАч легко выдерживает целый день работы, включая просмотр потокового видео и пролистывание социальных сетей.

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Производительность Motorola G77 нельзя назвать флагманской, однако возможностей процессора MediaTek Dimensity 6400 вполне достаточно для повседневного использования. Телефон также получил лаконичное программное обеспечение, близкое к стандартному Android.

Відео дня

Что касается камер, основной объектив на 108 МП позволяет делать яркие и детализированные снимки при ярком освещении, однако недостаток света значительно снижает качество снимков. Сверхширокоугольная камера заметно слабее, поэтому эксперты советуют использовать ее изредка. Фронтальная камера на 32 МП в целом удовлетворительна.

Цена Motorola G77 в Украине — 11 999 грн.

Напомним, что Poco M8 Pro 5G отличается мощным процессором и длительным временем автономной работы по разумной цене.

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