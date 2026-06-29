Компактный смартфон с характеристиками флагмана: какую модель рекомендует эксперт (фото)

Смартфон Vivo X300 FE отличается идеальным соотношением флагманских технических характеристик и компактных габаритов.

Стоит отметить, что Vivo X300 FE не позиционируется как более дешевая альтернатива Vivo X300. Это полноценный флагман, но в компактном корпусе. Возможности X300 FE протестировал эксперт портала Gizmochina.

Дизайн

Vivo X300 FE Фото: Vivo

Vivo X300 FE получил прочный алюминиевый корпус, матовое покрытие, горизонтальный модуль камеры на задней панели, а также рейтинги защиты от пыли и воды IP68 и IP69. Кроме того, Vivo добавила защиту SCHOTT Xensation Core для дисплея и пятизвездочный сертификат устойчивости к падениям SGS.

Важно

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Как отмечает обозреватель, Vivo X300 FE отличается продуманной эргономикой и очень удобно лежит в руке. Благодаря компактному корпусу смартфон не кажется тяжелым и легко помещается в карман.

Відео дня

Vivo X300 FE доступен в черном, фиолетовом и зеленом цветах.

Дисплей

Vivo X300 FE Фото: gsmarena.com

Vivo X300 FE оснащен 6,31-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и адаптивной частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц. Благодаря тонким рамкам экран кажется больше, чем можно было бы ожидать.

Эксперт отметил насыщенность цветов, контрастность, а также отличную яркость. Даже при ярком послеобеденном солнечном свете дисплей Vivo X300 FE остается читабельным.

Производительность

Vivo X300 FE работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X Ultra и хранилищем UFS 4.1. Как и положено флагману, он легко справляется с многозадачностью, редактированием фотографий и играми.

Автор обзора подчеркнул, что больше всего их поразила не производительность в тестах, а стабильность. Во время тестирования смартфона они ни разу не столкнулись со случайными заминками, задержками или падением частоты кадров.

Аккумулятор

Vivo X300 FE Фото: gsmarena.com

Компактные смартфоны, как правило, не могут похвастаться большой ёмкостью аккумулятора, однако Vivo X300 FE стал исключением. В нем установлена батарея емкостью 6500 мАч, которая обеспечивает полноценную работу в течение всего дня без подзарядки. При экономном использовании смартфон может проработать даже два дня.

Что касается зарядки, в комплект входит адаптер FlashCharge мощностью 90 Вт. Vivo X300 FE также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 40 Вт, что характерно далеко не для всех компактных флагманов.

Программное обеспечение

Vivo X300 FE поставляется с OriginOS 6 на базе Android 16. Vivo обещает пять лет обновлений операционной системы Android и семь лет патчей безопасности, что является довольно солидным сроком.

По словам эксперта, интерфейс Vivo X300 FE работает быстро и плавно. Как и любой современный флагман, X300 FE обладает множеством функций на базе искусственного интеллекта, в том числе интеграцией с Gemini. Среди полезных ИИ-функций — AI Reflection Erase, AI Image Expander и AI Magic Move. Также имеется пакет Vivo Office Kit для бесперебойного обмена файлами с ПК под управлением Windows и Mac.

Камера

Система камер Vivo X300 FE включает 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX921 с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный телеобъектив Sony IMX882 с 3-кратным увеличением и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.

Фото, снятое основной камерой Vivo X300 FE Фото, снятое основной камерой Vivo X300 FE Фото, снятое основной камерой Vivo X300 FE Фото, снятое основной камерой Vivo X300 FE Фото, снятое основной камерой Vivo X300 FE

В ходе тестирования основная камера продемонстрировала высокую детализацию, сбалансированную цветопередачу и превосходный динамический диапазон. Эксперты высоко оценили быструю автофокусировку и умеренную обработку фотографий.

Фото в ночном режиме на Vivo X300 FE Фото в ночном режиме на Vivo X300 FE Фото в ночном режиме на Vivo X300 FE Фото в ночном режиме на Vivo X300 FE Фото в ночном режиме на Vivo X300 FE

При слабом освещении основная камера Vivo X300 FE сохраняет естественный вид снимков, вместо того чтобы искусственно превращать ночь в день. Фотографии получаются не слишком зашумленными и в целом имеют сбалансированную экспозицию.

Портретный режим Vivo X300 FE Портретный режим Vivo X300 FE Портретный режим Vivo X300 FE Портретный режим Vivo X300 FE Портретный режим Vivo X300 FE

Портретная съемка на Vivo X300 FE также оказалась на высоте. Портретный режим предлагает пять фокусных расстояний, точное распознавание контуров и различные стили боке ZEISS. 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом также обеспечивает стабильно четкие изображения с естественными оттенками кожи.

Ультраширокоугольные снимки на Vivo X300 FE Ультраширокоугольные снимки на Vivo X300 FE Ультраширокоугольные снимки на Vivo X300 FE Ультраширокоугольные снимки на Vivo X300 FE Ультраширокоугольные снимки на Vivo X300 FE

Что касается сверхширокоугольной камеры, она довольно хорошо работает днем, однако не соответствует качеству других объективов смартфона. Фотографии быстрее теряют детали и хуже выглядят при слабом освещении.

Для тех, кто хочет расширить возможности камеры Vivo X300 FE, также доступен дополнительный телеобъектив ZEISS. Этот аксессуар расширяет оптический диапазон до эквивалентного фокусного расстояния около 200 мм, что позволяет снимать удаленные объекты с большей детализацией.

Выводы

Vivo X300 FE стоит дороже обычной модели Vivo X300, которая оснащена более мощной камерной системой. Зато он сочетает в себе флагманскую производительность, длительное время автономной работы, надежные камеры ZEISS, беспроводную зарядку, премиальное качество сборки и длительную поддержку ПО в небольшом и удобном форм-факторе.

Хотя у Vivo X300 FE есть определенные недостатки, такие как посредственная сверхширокоугольная камера, в целом он является одним из лучших в своем классе. Сегодня немногие компактные флагманы на Android предлагают такое соотношение характеристик.

Цена Vivo X300 FE — 850 долларов (около 38 209 грн).

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