Дешевший смартфон з кращою камерою: експерт порадив альтернативу OnePlus Nord 6 (фото)

Смартфони OnePlus Nord 6 та OnePlus 13R відносяться до верхнього середнього сегмента, проте вони орієнтовані на різних користувачів.

Новіший OnePlus Nord 6 обіцяє кращий акумулятор та довговічність, тоді як торішній OnePlus 13R робить ставку на продуктивність та флагманські камери. Детальніше ці два смартфони порівняв експерт порталу Gizmochina.

Дизайн

OnePlus Nord 6 не може похвалитися флагманським виглядом, більше орієнтуючись на практичність та міцність. Він отримав захист від води та пилу за стандартами IP68/IP69, сертифікацію міцності MIL-STD-810H, а також захисне скло на задній панелі OnePlus Crystal Guard.

OnePlus 13R Фото: phonearena.com

OnePlus 13R виглядає більш преміально завдяки алюмінієвій рамці та скляній задній панелі. Хоча його корпус не настільки міцний, як у OnePlus Nord 6, захисту IP65 цілком достатньо для щоденного користування.

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Дисплей

Дисплей OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Обидва смартфони мають 6,78-дюймові AMOLED-дисплеї з підтримкою HDR. OnePlus Nord 6 пропонує частоту оновлення 165 Гц, ШІМ-дімування 3840 Гц та пікову яскравість до 3600 ніт, тоді як OnePlus 13R обіцяє LTPO AMOLED-панель з підтримкою Dolby Vision, HDR Vivid та ще яскравішу пікову яскравість 4500 ніт. Також варто зазначили, що технологія LTPO підвищує енергоефективність, динамічно регулюючи частоту оновлення.

Продуктивність

OnePlus 13R працює на флагманському процесорі Snapdragon 8 Gen 3. Він випереджає свого конкурента за продуктивністю та краще підходить для вимогливих ігор та редагування відео. Оскільки цей смартфон вийшов у 2025 році, він на рік раніше залишиться без оновлень ПЗ.

OnePlus Nord 6 Фото: Android Authority

OnePlus Nord 6 оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 у поєднанні зі швидшим сховищем UFS 4.1. Він не позиціонується як флагманський, але забезпечує чудову ефективність та сучасні можливості штучного інтелекту.

Акумулятор

OnePlus Nord 6 є абсолютним лідером, коли йдеться про термін служби батареї. Його акумулятор ємністю 7500 мАг може забезпечити кілька днів автономної роботи. Батарея OnePlus 13R на 6000 мАг теж є досить витривалою, однак не може зрівнятися з конкурентом. Обидва смартфони також підтримують дротову зарядку потужністю 80 Вт.

OnePlus 13R Фото: gsmarena.com

Камера

OnePlus 13R випереджає OnePlus Nord 6 за можливостями камери. Він оснащений 50-мегапіксельним основним сенсором, спеціальним 50-мегапіксельним телеоб'єктивом з 2-кратним оптичним зумом та 8-мегапіксельною надширококутною камерою. Фронтальна камера на 16 МП записує відео у форматі 1080p.

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Система камер OnePlus Nord 6 включає лише 50-мегапіксельниц основний об’єктив та 8-мегапіксельний надширококутний сенсор. Натомість фронтальна камера Nord 6 має вищу роздільну здатність та пропонує відео у форматі 4K.

Висновок

На думку експерта, OnePlus Nord 6 – це загалом краща покупка для більшості людей завдяки нижчій ціні, преміальному дизайну, флагманській продуктивності та потужнішій системі задньої камери.

Своєю чергою OnePlus Nord 6 сподобається користувачам, які шукають міцний смартфон з найновішим програмним забезпеченням та потужним акумулятором.

Ціна OnePlus Nord 6 — 500 доларів (близько 22 440 грн).

Ціна OnePlus 13R в Україні — 450 доларів (близько 20 196 грн).

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